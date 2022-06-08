比3D列印還立體！　江蘇畫師白紙畫花生米引鸚鵡啄食

記者魏有德／綜合報導

江蘇一名網名為「一痕老師」的畫師，擅長在紙上繪出栩栩如生的3D畫作，引起外界關注。在一痕老師的畫筆下，無論是水牛、小老虎或是靜立在一旁的蟬，乍看之下都以為是放置在白紙上的模型或雕塑，不過，當老師用畫筆在紙上滾過，你可以發現，這些畫作主角竟然都是平貼在白紙上的，讓人嘖嘖稱奇。

▲江蘇畫師曹志和他手繪的3D立體畫。（圖／翻攝荔枝新聞）

《紫牛新聞》報導，這位一痕老師名叫曹志，江蘇宿遷人，是一位美術老師。曹志在網路上擁有500萬粉絲，部分畫作影片的播放量都超過100萬，最多甚至達到500萬。曹志透露，畫3D立體畫十分考驗練習者的技術，要有一定的寫實能力和對光影的感知運用能力，「這種立體畫逼真的秘密就是掌握變形技巧。」

▲曹志畫的立體小龍蝦。（圖／翻攝一痕老師微博）

曹志表示，他偶然看到國外的3D立體畫，這種在平面上畫出立體圖形的繪畫方式深深吸引著他，於是他開始上網找資料學習，「當時就抱著一種不服輸的心態去鑽研，想著其他畫師能做到的，我也行。」

▲用飲料瓶滾過才發現站立的小老虎其實是在平面上。（圖／翻攝一痕老師微博）

曹志提到，3D立體畫和普通繪畫最大的區別在於畫出「變形」的物件，他以杯子為例，「原本畫素描作品的時候，杯子的杯口一定是橢圓形的，但是畫3D畫的時候就需要畫成圓形，整個圖形要比普通繪畫的時候更高一些，呈現出頭大腳小的形態，畫完之後再斜著拍照，就能呈現出立體感。」

▲曹志在紙上畫的花生米讓鸚鵡也分辨不出真偽。（圖／翻攝一痕老師微博）

來自農村的曹志原是一名美術老師，對於他的3D畫作受到外界喜愛，曹志強調，希望能藉由自己的創作，讓更多人喜歡繪畫這門藝術，同時，他也希望大家能勇敢追尋自己的夢想。