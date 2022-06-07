　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養2酒店妹　悲慘下場曝

記者陳雕文／新北報導

一名台銀蘇澳分行負責存匯業務的襄理，自2013年迄今盜領客戶金額達8447萬餘元，目前被法院羈押禁見。檢警調查，襄理盜領金錢是為了每個月供應前妻生活費以及2酒店妹共40萬元的包養費，經濟壓力頗大；檢方7日依銀行法等罪起訴襄理，而幫他安排藏匿地點的女友，被依藏匿人犯罪起訴。

現年46歲的張姓襄理，在同事眼中是態度客氣，平常話不多的人，2000年進入台銀蘇澳分行擔任理專，3年前升任襄理，後來由於業務需要，今年3月1日被調到羅東分行。但調職後，張男始終未報到，銀行清查他經手業務才知道出問題。而同事對張男涉及盜領客戶存款一事都感到十分訝異。

▲▼襄理。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方成功逮人，並查扣現金240萬餘元。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北地檢指揮刑警大隊，先於3月18日至張男、黃姓前妻、24歲呂姓女友、簡姓弟妹等人位於宜蘭羅東、新北樹林、板橋區等6處住居所執行搜索拘提，並扣得現金300餘萬元，還在呂姓女友住處扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個，市價約500萬元。但張男已逃逸，該日拘提未獲。

後來檢警於4月7日在台北士林區的住所順利逮捕張男，以及提供藏匿處的24歲邱姓女友到案，並扣得現金240餘萬元。

▲▼邱女。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲年僅24歲的邱女（圖左二）協助46歲張男躲在台北士林區的住所。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢警一查發現，張男會犯案，起初是因為有前妻以及2個小他22歲的酒店女友要照顧，其中呂姓女友的消費力驚人，動不動就買愛馬仕等名牌包及配件，張男為了支應生活開銷，開始以假投資、假保險等理由挪用多名客戶的存款。後來東窗事發，張男指使邱姓女友提供藏匿地點想躲避查緝。

知情人士表示，所以後來就演變成，他為了把錢賺回來加上3女人的生活開銷，只能盜領更多錢，但投資總是失利，陷入一個永遠填不回虧損的恐怖黑洞，其實生活滿悲慘的。

新北地檢7日依銀行法、詐欺取財、偽造文書、妨害電腦使用等罪起訴張男，至於幫他安排藏匿地點的邱姓女友，被依藏匿人犯罪起訴；呂女、黃女涉案部分另案偵查中。

▼身材矮小看似無害的襄理，9年來涉吞客戶近一億，同事聽完無不驚訝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼襄理。（圖／記者陳雕文翻攝）

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
比基尼辣妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援
台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養酒店妹　悲慘
快訊／網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北明早9點按鈴申告
新冠病毒躲在這器官「可達7個月」　醫憂：恐誘發長新冠
顏正國直播怒批「不要臉天下無敵」：最討厭人家恐嚇
快訊／不忍了！名醫指控不當對待　彰基發聲明反擊
50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆：懂喝
她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

比基尼妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援

台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養2酒店妹　悲慘下場曝

錄音檔被指造假！新北消防認了「模擬」還原現場　恩恩爸傻眼了

快訊／新北八里民宅傳爆炸聲狂燒！1女無生命跡象送醫

遊覽車撞壞388萬特斯拉落跑　司機尿遁酒測0.49竟賴給清冠一號

快訊／吞人恐怖土石流又來　明霸克露橋便道今晚預警性封閉

快訊／清水集郵社蒙面劫匪抓到了　回家躲4小時落網抄出空氣槍

過期蛋改標鋪貨大賣場！連長蟲也沒放過　超黑心父子下場出爐

知名師傅「免費刺青」吸收車手　兼賣「土鳳梨酥」毒包下場慘了

遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

比基尼妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援

台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養2酒店妹　悲慘下場曝

錄音檔被指造假！新北消防認了「模擬」還原現場　恩恩爸傻眼了

快訊／新北八里民宅傳爆炸聲狂燒！1女無生命跡象送醫

遊覽車撞壞388萬特斯拉落跑　司機尿遁酒測0.49竟賴給清冠一號

快訊／吞人恐怖土石流又來　明霸克露橋便道今晚預警性封閉

快訊／清水集郵社蒙面劫匪抓到了　回家躲4小時落網抄出空氣槍

過期蛋改標鋪貨大賣場！連長蟲也沒放過　超黑心父子下場出爐

知名師傅「免費刺青」吸收車手　兼賣「土鳳梨酥」毒包下場慘了

遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

「侯友宜全力協助變全力演出」　林鶴明怒：有沒有人性呀

基隆城博會B展區6／10海派登場　5展覽3市集2光雕看展攻略

遠離檳榔！每年逾三千人死於口腔癌　發現「這症狀」應盡速就醫

喉嚨痛爆吃什麼？專家「6個字給答案」　激推這食物修復黏膜

「中泰賓館姨太」過世24年欠2億遺產稅　國稅局承受新店土地抵繳

守夜人團長斜槓單飛「邀知名主唱合作」！　竟把他操到「快往生」

比基尼妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援

快訊 ／ 網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北明早9點按鈴申告

我產險業21年獲利恐終結！中華信評示警　防疫險總賠付今仍是未知數

蔣萬安從他手中接過證書　黃大洲曝：這是他第二次爭取擔任市長

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

才掛「正妹看板」勸世　嘉義蘭潭再添亡魂

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

已婚男警逼女警下跪當小三！室友證詞反轉全案

Gogoro中橫沒電　騎士挨轟巨嬰回應了

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

人妻車內吻小王被妹撞見　她力挺姊夫出庭補刀

警大生偷拍女孩洗澡　她崩潰尖叫響徹校園

小女警驚天一撞賠慘！Benz+Juke要賣她180萬

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話被訴

蔣承縉豪宅爆網紅猝逝！友揭離奇死狀

林口裝潢工2樓墜落　頭部重創當場死亡

網紅猝死蔣承縉家　解剖查死因

更多熱門

相關新聞

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

一名黃姓人妻隱瞞自己已婚身分，與網路認識的陳男交往，人妻不斷向男子拿錢，甚至將他戶頭內的錢全部花光，男子才發覺受騙，氣得到人妻家中將她強押至南投山區的父親墳前，要求她對先前因照顧她而未能出席父親告別式一事給個交代，恐嚇要拿鐮刀「切下她的頭」，南投地院依妨害自由罪處陳男6月徒刑；陳男也不甘被騙光積蓄提告求償，法院判人妻須賠86萬餘元；人妻丈夫在得知戴綠帽後，也對妻求償，獲賠25萬。

台銀輪調沒落實挨批！　立委：A錢理專僅過水櫃員6個月

台銀輪調沒落實挨批！　立委：A錢理專僅過水櫃員6個月

因3女人+1念頭…台銀襄理盜領客戶近億元　但生活悲慘

因3女人+1念頭…台銀襄理盜領客戶近億元　但生活悲慘

為人客氣話不多…台銀神鬼襄理9年盜領客戶近1億

為人客氣話不多…台銀神鬼襄理9年盜領客戶近1億

運將撿健保卡　盜領五倍券慘賠13倍

運將撿健保卡　盜領五倍券慘賠13倍

關鍵字：

台銀襄理盜領

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

才掛「正妹看板」勸世　嘉義蘭潭再添亡魂

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面