台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養2酒店妹　悲慘下場曝

記者陳雕文／新北報導

一名台銀蘇澳分行負責存匯業務的襄理，自2013年迄今盜領客戶金額達8447萬餘元，目前被法院羈押禁見。檢警調查，襄理盜領金錢是為了每個月供應前妻生活費以及2酒店妹共40萬元的包養費，經濟壓力頗大；檢方7日依銀行法等罪起訴襄理，而幫他安排藏匿地點的女友，被依藏匿人犯罪起訴。

現年46歲的張姓襄理，在同事眼中是態度客氣，平常話不多的人，2000年進入台銀蘇澳分行擔任理專，3年前升任襄理，後來由於業務需要，今年3月1日被調到羅東分行。但調職後，張男始終未報到，銀行清查他經手業務才知道出問題。而同事對張男涉及盜領客戶存款一事都感到十分訝異。

▲警方成功逮人，並查扣現金240萬餘元。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北地檢指揮刑警大隊，先於3月18日至張男、黃姓前妻、24歲呂姓女友、簡姓弟妹等人位於宜蘭羅東、新北樹林、板橋區等6處住居所執行搜索拘提，並扣得現金300餘萬元，還在呂姓女友住處扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個，市價約500萬元。但張男已逃逸，該日拘提未獲。

後來檢警於4月7日在台北士林區的住所順利逮捕張男，以及提供藏匿處的24歲邱姓女友到案，並扣得現金240餘萬元。

▲年僅24歲的邱女（圖左二）協助46歲張男躲在台北士林區的住所。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢警一查發現，張男會犯案，起初是因為有前妻以及2個小他22歲的酒店女友要照顧，其中呂姓女友的消費力驚人，動不動就買愛馬仕等名牌包及配件，張男為了支應生活開銷，開始以假投資、假保險等理由挪用多名客戶的存款。後來東窗事發，張男指使邱姓女友提供藏匿地點想躲避查緝。

知情人士表示，所以後來就演變成，他為了把錢賺回來加上3女人的生活開銷，只能盜領更多錢，但投資總是失利，陷入一個永遠填不回虧損的恐怖黑洞，其實生活滿悲慘的。

新北地檢7日依銀行法、詐欺取財、偽造文書、妨害電腦使用等罪起訴張男，至於幫他安排藏匿地點的邱姓女友，被依藏匿人犯罪起訴；呂女、黃女涉案部分另案偵查中。

▼身材矮小看似無害的襄理，9年來涉吞客戶近一億，同事聽完無不驚訝。（圖／記者陳雕文翻攝）