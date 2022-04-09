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為人客氣話不多…台銀神鬼襄理9年盜領客戶近1億！最新下場曝

記者陳雕文／新北報導

一名台銀蘇澳分行負責存匯業務的襄理，上月間涉及侵吞2客戶2千萬元款項，日前調任羅東分行竟未上班搞失蹤，銀行一查才知他盜領存款；台銀於上月14日證實此事，並賠償客戶共約2千萬元。檢警已拘提襄理到案，調查發現受害者至少9人，盜領金額近1億，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲台銀蘇澳分行負責存匯業務，年約40歲的張姓襄理，疑涉及侵吞2客戶2千萬元款項後，人不見了。（圖／記者游芳男攝）

▲台銀蘇澳分行負責存匯業務的張姓襄理，待人客氣話不多，沒想到9年來涉吞9客戶近一億元。（圖／記者游芳男攝）

現年46歲的張姓襄理，在同事眼中是態度客氣，平常話不多的人，2000年進入台銀蘇澳分行任職，先擔任理專，3年前升任襄理，後來由於業務需要，3月一日被調到羅東分行。但調職後，張男先是請假後來曠職，始終未報到，銀行察覺有異，清查他經手業務才知道出問題。而同事對張男涉及盜領客戶存款一事都感到十分訝異。

台銀於上月9日就發布獎懲通知書，張姓襄理「挪用客戶款項，事證明確，影響行譽，情節重大」，記兩大過免職，發布日生效。另對張男因曠職且失聯，成立專案小組主動調查，並移請檢廉偵辦後，相關客戶權益不受影響。

新北地檢指揮刑警大隊偵辦此案，先於上月18日至張男、黃姓前妻、呂姓女友、簡姓弟妹等人位於宜蘭羅東、新北樹林、板橋區等6處住居所執行搜索拘提，並扣得現金300餘萬元，還在呂姓女友住處則扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個，但張男已逃逸，該日拘提未獲。

▲▼襄理。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方成功逮人，並查扣現金240萬餘元。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來檢警於本月7日在台北士林區的住所順利拘提張男到案，並扣得現金240餘萬元。原來，張男利用執行業務之機會，提供假基金投資、假保單取信被害人，或擅自變更、取得被害人之網路銀行帳戶密碼等方式，詐騙或盜領被害人之款項，並將之匯至其名下金融帳戶。

接著再以其名下、黃姓前妻、呂姓女友等人之臺灣銀行帳戶，小額匯款至被害人臺灣銀行帳戶，且於受款人備註欄虛偽註記「基金配息」或「保單配息」等字樣，使被害人誤信確有投資、購買保險等情。自2013年1月迄今，張男成功盜領9位被害人客戶款項達將近1億元！

檢察官訊問完畢後，認張男犯銀行法第125條之2後段銀行職員特殊背信、刑法第339條第1項詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且係於逃亡中遭拘提到案，顯有事實足認為有逃亡之虞，另亦有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▼身材矮小看似無害的襄理，9年來涉吞客戶近一億，同事聽完無不驚訝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼襄理。（圖／記者陳雕文翻攝）

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