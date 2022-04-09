因3女人+1念頭…台銀襄理盜領客戶近億元！卻過著悲慘生活

記者陳雕文／新北報導

一名台銀蘇澳分行負責存匯業務的襄理，自2013年迄今盜領客戶金額達數千萬，目前被法院羈押禁見。檢警調查發現襄理盜領金錢後生活並沒有因此過得優渥，原來是跟3個女人以及1個念頭有關。

▲警方成功逮人，並查扣現金240萬餘元。（圖／記者陳雕文翻攝）

現年46歲的張姓襄理，在同事眼中是態度客氣，平常話不多的人，2000年進入台銀蘇澳分行擔任理專，3年前升任襄理，後來由於業務需要，今年3月1日被調到羅東分行。但調職後，張男始終未報到，銀行清查他經手業務才知道出問題。而同事對張男涉及盜領客戶存款一事都感到十分訝異。

台銀於上月9日就發布獎懲通知書，張姓襄理「挪用客戶款項，事證明確，影響行譽，情節重大」，記兩大過免職，發布日生效。另對張男因曠職且失聯，成立專案小組主動調查，並移請檢廉偵辦後，相關客戶權益不受影響。

新北地檢指揮刑警大隊，先於上月18日至張男、黃姓前妻、24歲呂姓女友、簡姓弟妹等人位於宜蘭羅東、新北樹林、板橋區等6處住居所執行搜索拘提，並扣得現金300餘萬元，還在呂姓女友住處扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個，市價約500萬元。但張男已逃逸，該日拘提未獲。

後來檢警於本月7日在台北士林區的住所順利逮捕張男，以及提供藏匿處的24歲邱姓女友到案，並扣得現金240餘萬元。

▲年僅24歲的邱女（圖左二）協助46歲張男躲在台北士林區的住所。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢警一查發現，張男會犯案，起初是因為有前妻以及2個小他22歲的女友要照顧，其中呂姓女友的消費力驚人，動不動就買愛馬仕等名牌包及配件，張男為了支應生活開銷，偷偷盜領客戶的錢進行投資，沒想到失敗還虧錢。

知情人士表示，所以後來就演變成，他為了把錢賺回來+3女人的生活開銷，只能盜領更多錢，但投資總是失利，陷入一個永遠填不回虧損的恐怖黑洞，其實生活滿悲慘的。

▼身材矮小看似無害的襄理，9年來涉吞客戶近一億，同事聽完無不驚訝。（圖／記者陳雕文翻攝）