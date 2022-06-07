慘摔片！野狗突亂竄車道　高雄女騎士急煞自摔噴飛倒地亡

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大寮區一名73歳的黃鄭姓阿嬤日前騎車外出打算買包粽子的材料，不料，騎車經過鳳林四路時，突然有野狗亂竄車道，阿嬤急煞車後噴飛自摔倒地，送醫救治後仍傷重不治。對此，高雄市議員邱于軒接獲此陳情後表示，後續會與動保處協商野狗問題，另外，該路段比較暗，也會盡快會勘路燈，希望提高亮度，讓用路人行車更安全。

▲野狗突亂竄出車道，女騎士疑為閃避自摔，送醫後傷重不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，上月31日凌晨4點36分，獲報大寮區鳳林四路226號前有事故，立即指派員警至現場處理。經查為黃鄭姓女騎士（女 、38年次）騎乘重機車沿鳳林四路南往北直行，至該地點疑似閃避野狗自摔，送醫救治後傷重不治（有戴安全帽、酒測值為0），詳細肇事原因有尚待鑑定調查。

邱于軒指出，這名73歲阿嬤那天是打算去買包肉粽材料，沒想到凌晨騎車出門卻發生嚴重意外，家屬表示，阿嬤平常身體很硬朗，希望能呼籲大家要小心，不要再有下一次狀況。

▲野狗突亂竄車道，女騎士急煞自摔噴飛倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒說，最近接到類似的陳情案，都是機車騎士騎在路上遇到野狗追逐或是為了閃避狗狗而發生車禍，後續會與動保處協商，了解當地野狗狀況後才會進行後續處理，至於鳳林四路路段較暗狀況，她近期會盡快會勘，希望提高亮度，保障用路人安全。





▲高雄市議員邱于軒近期接獲野狗亂竄造成車禍事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局呼籲，民眾勿隨意餵食流浪犬隻， 遇有流浪犬隻於道路上亂竄， 影響行車安全，可通報高雄市動物保護處人員到場， 以共同維護良好交通環境。