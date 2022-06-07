全聯線上開搶神券！「萬元夢幻逸品618元帶走」暖身慶開跑

▲全聯PXGo!推出「618荷包解封吧！」系列活動。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

應戰電商年中大戰，全聯PXGo!線上購推出「618荷包解封吧！」系列活動，6/10起暖身慶開跑，緊接6/17~20火力全開，包括期間每天限量開搶神券，萬元夢幻逸品如按摩椅、洗衣機等，只要618元就能帶回家，還有許多生鮮雜貨暢銷商品限時爆殺、上百款優惠商品半價起、OFF COFFEE寄杯組合買1送1起。

全聯PXGo!「618荷包解封吧！」暖身慶自6/10～6/16搶先開跑，週末六日使用PX Pay儲值金支付，全站消費單筆每滿1,000元贈800福利點（不含小時達）。活動期間還能同享眾多優惠，包括分批取冷藏乳飲滿600元送600點；箱購館/預購館單筆消費滿1,000元現折100元；50大品牌聯促滿額享88折。

而優惠檔期正式於6/17～6/20登場，每日中午12點、晚上8點，限量開搶神券，獲得折價券即可用618元購得萬元明星商品，每日數量有限，搶完為止。其中最高價為6/20晚上8點壓軸上場的高島愛舒服小沙發-享睡版，市價超過新台幣4萬元。

其他限定商品包含SWITCH OLED遊戲機、海洋拉娜經典乳霜、禾聯12KG滾筒式洗衣機、Panasonic國際牌6L微電腦壓力鍋/30L蒸氣烘烤微波爐、肌膚之鑰精萃光采激光晶露、Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟乳霜，通通只要618元。

6/17～6/20加碼連續4天福利點數大放送，天天都有全站消費滿千最高8%回饋。活動期間還有上百款優惠商品半價起，包含好欣豬熟成日式炸豬排、時尚挪威鹽鯖魚切片，還有多款防疫自煮必備的冷凍食品、醬料、油品，以及實用且長期熱銷的日用品如衛生紙、廚房紙巾、衛生棉等，都有限時下殺。

在選購之餘，還可試試手氣，會員於活動期間登入「PXGo!全聯線上購」即可參加「618扭一發」免費扭蛋抽獎遊戲，中獎率100%，每會員帳號每日限玩1次，有機會獲得最大獎8萬福利點，還有總價值超過百萬的折價券獎項，抽到可立即使用。

其中分批取館推出「618荷包解封 啡凡享受」，OFF COFFEE熱美式60杯特價600元，換算每杯只要10元，冰美式、冰/熱拿鐵買30送30，最高可省1,050元；阪急麵包買10送4。而箱購館/預購館單筆消費滿1,600元，享88折優惠，箱購館最高折抵1,000元、預購館最高折抵3,000元。小時達館單筆消費每滿1,000元送618點，點數可累贈。

▲「全聯小時達」專屬捷運列車出沒於板南線、淡水信義線、松山新店線。（圖／全聯提供）

全聯小時達也觀察到，使用外送服務的女性會員高達8成，近4成年齡集中在35～44歲，這群消費主力多半是職場一份子，同時兼顧妻子、媽媽、上班族多元身份，時間破碎也寶貴，為替忙碌的她們打點日常所需，「全聯小時達」攜手12位懂吃、懂生活的KOL端出12道料理提案，出沒在通勤捷運、社群媒體，只要使用手機打開指定畫面掃描QRCODE即可收聽線上食譜，還能讓消費者一鍵下單打包靈感料理，到家就到貨。

另歡慶「全聯小時達」拓點突破500家，自即日起至6/23限定期間內，凡至平台上單筆消費滿600元，即送300元折價券好康。同時透過分享專屬折扣碼，邀請好友體驗「全聯小時達」方便的購物流程，完成訂單後雙方都可獲得百元折價券，邀請越多人、回饋越多次。