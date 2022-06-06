強勢回歸　2022第6屆U-12世界盃棒球錦標賽7月登場

▲2022第6屆U-12世界盃棒球錦標賽，將於7月29日至8月7日在亞太國際棒球訓練中心舉行，6日在台北希望園區召開中華隊成軍記者會，為本屆賽事揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022第6屆U-12世界盃棒球錦標賽，將於7月29日至8月7日在亞太國際棒球訓練中心舉行，6日在台北希望園區召開中華隊成軍記者會，為本屆賽事揭開序幕，同時宣布中華隊20名培訓選手，其中也包含1位來自台南市立人國小的小將柯梓翔。

今年賽事強手如雲，來自世界12支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國、關島及南非，各國少棒好手將齊聚台南爭奪金盃，一同角逐世界少棒的最高榮譽。開幕戰中華隊即將對戰義大利，台南市黃偉哲市長邀請全國球迷一起為中華隊加油，也為其他來自全球五大洲11支國家代表隊喝采，讓棒球小將們感受台灣特有的好客人情味。

黃偉哲市長表示，台南被視為重要的少棒發展地，連續承辦世界盃賽事深具意義，台南市很高興能代表台灣主辦這項賽事。自2027年承辦至今，台南已是第4度承辦本賽事，而本屆賽事原定於去年7月要舉行，因疫情攪局延到今年辦理，成為國內疫情爆發後辦理的第一場國際賽事，為了讓賽事安全順利地進行，市府召開多次防疫討論會議各項防疫措施，外國球隊及國際裁判等工作人員，須在搭機前2日、抵台當日及比賽結束後3度進行PCR檢測，並於在台期間每日進行快篩，確保每位人員的健康，所有球隊在活動期間將以泡泡模式活動，僅於防疫旅館及球場間以團進團出方式進行練球及比賽。而球場也會有明確的防疫動線，區隔泡泡模式人員及國內球迷，讓球迷安心進場看球，另外，也將有26場賽事進行實況轉播，歡迎全球球迷透過轉播幫小選手們加油！

台南市教育局表示，今年是台南市第4次辦理U-12世界盃棒球錦標賽，市府團隊的熱情未因疫情而減退，如火如荼籌備賽事，希望本屆賽事能成為疫情下的璀璨花火。往年台南辦理本賽事最大的特色就是會有12間接待學校，分別對應12隊參賽國家，進行接送機、球場加油及文化參訪等特色接待活動，今年雖因疫情影響，接待學校無法近距離與外國球隊互動，但仍會透過加油影片、學生手繪加油版及特色手作小物，為各參賽國獻上匠心獨運的祝福！

體育處表示，台南市政府將扮演好地主城市的角色，動員全市府投入籌備工作，全力規劃一場更精彩的優質賽事，與大家一起來迎接這場國際盛事，7月29日歡迎大家到台南共襄盛舉，一起為少棒好手加油，為賽事加油！期待中華小將能將金盃留在台灣！