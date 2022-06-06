單身妹「腹部隆起」以為變胖！健身半年才知事情大條了

▲28歲苗條妹長了11公斤腫瘤，就醫讓醫師嚇了一跳。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

江蘇省揚州市28歲的林姓女子身材原先相當苗條，沒想到半年前腹部莫名隆起，就像懷孕一樣，單身的她原以為是變胖了，於是更加努力健身，但肚子還是一天天變大，等到真的受不了，就醫才知竟是長了11公斤的肉瘤。

綜合陸媒報導，林女今年28歲、未婚，身材相當苗條，沒想到半年前腹部莫名隆起，還讓人誤以為是懷孕了，但單身的她只覺得自己可能變胖了，於是更加努力健身，想要恢復身材。

▼28歲苗條妹腹部隆起，以為是變胖了，還不斷健身，後來才知道長了11公斤腫瘤。（圖／翻攝微博）



儘管林女不斷努力，肚子仍一天天變大，最後真的受不了，在家人的建議下，到了揚州市中醫院檢查，才知道腹部長了一顆相當大的肉瘤。

醫師介紹，林女腹部的肉瘤長在腸繫膜上面，沿著腹腔不斷向上生長，進而佔據了整個腹腔空間，若再繼續發展下去，會擠壓到臟器、消耗患者體內的營養，還可能會轉移。

▼28歲苗條妹長了11公斤腫瘤，連醫師都嚇一跳。（圖／翻攝微博）



手術後林女體內的肉瘤成功被摘除，但肉瘤的大小還是令人嚇了一跳，不但長度長達46公分，秤重後還發現重量高達11公斤左右，醫師直呼「太大了，比小孩還大，比小孩大多了」，所幸還沒造成直接影響。

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