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社會 社會焦點 保障人權

怪男「無罩」闖美容院嚇壞店家　這個月再又來...掏口罩塗鴉

▲▼ 怪男不戴口罩要求店家為他剪髮 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲怪男不戴口罩要求店家為他剪髮，警方到場勸離楊男。 （下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

疫情嚴峻，大家口罩都戴緊緊，但40歲綁馬尾刺青的楊姓男子上月不戴口罩，前往新北市三重區女子美髮沙龍要求剪髮，但店家看他未戴口罩、舉止怪異，不提供服務，長髮男惡狠狠瞪著店家，死賴著不走，警方到場後，楊男仍是面露凶光狠瞪員警，昨天中午又跑去店家，掏出口罩把店家店門當桌子，在口罩上塗鴉，警方表示，已蒐證移請新北市政府衛生局裁罰。

▲▼ 怪男近期不斷騷擾三重美容院 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市三重區上月8，出現一位怪異男子，他綁馬尾戴墨鏡、身穿背心露出手臂刺青，下半身則穿著七分短褲、夾腳拖，腰際佩掛2個大腰包，再背著大登山包，他「未戴口罩」，闖入三重區自強路上1家女子美髮沙龍要求剪髮，但店家表示疫情期間不做陌生人生意，請他離開。

怪男完全不肯配合，死賴著不走，店家嚇壞趕緊報警尋求幫忙，員警抵達之後，好勸苦勸15分鐘，楊男勉強戴上口罩，不甘不願走出店門，又挑釁脫掉口罩隔著玻璃門喃喃自語，並惡狠狠瞪著警方，對峙好幾分鐘後才願離開。

▲▼ 怪男近期不斷騷擾三重美容院 。（圖／記者戴上容翻攝）

店家上月飽受驚嚇，未料，昨天中午怪異的楊男又來了！店方見楊男從遠處走來，趕緊將門上鎖，楊男仍不戴口罩，不斷站在門外徘徊，接著拿出一個口罩按在玻璃門上拿筆塗鴉，店方報警求助表示，店家大都是女性，看到男子怪異舉動都非常害怕。

▲▼ 怪男不戴口罩要求店家為他剪髮 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警方表示，員警到場時並未發現楊男，店家玻璃門鎖上，經詢問報案人表示該男子已自行離去，警方將請店家提供監視影像，而不戴口罩部分，將移請新北市政府衛生局裁罰，重陽派出所也將會加強巡查。

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