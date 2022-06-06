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瑪莎拉蒂慘遭廚餘「洗頭」！垃圾車爆炸釀禍　車主下場曝光

▲▼南韓一輛瑪莎拉蒂停靠在路邊，慘遭前方垃圾車爆炸淋滿廚餘。（圖／翻攝自臉書）

▲南韓一輛瑪莎拉蒂停靠在路邊，慘遭前方垃圾車爆炸淋滿廚餘。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／編譯

富豪們平時駕駛的高級跑車需要一定的經費維持、保養，不過南韓一輛瑪莎拉蒂（Maserati）跑車日前卻發生一件大慘劇，因為當該輛車停靠在路邊時，竟意外遇到垃圾車「爆炸」的離奇事件，垃圾車後車箱內的海量廚餘瞬間傾瀉而下，潑灑在馬莎拉蒂的前車窗與保險桿，隔著螢幕都能聞到臭味。

根據南韓網媒《Insight》報導，日前有網友拍攝照片，將照片投稿給汽車社團「男人們的車」（남자들의 자동차），只見停靠在垃圾車後方的瑪莎拉蒂遭遇橫禍，保險桿以上的部份全部沾滿黃色的嘔吐物與廚餘。

投稿者透露，由於當時垃圾車不幸發生「爆炸」，導致車內存放的整箱廚餘頓時傾瀉而下，沾滿整條道路與人行道，停靠在後方的瑪莎拉蒂跑車不幸遭遇池魚之殃，慘遭滿箱廚餘與食物殘渣覆蓋，從照片來看根本可以用慘不忍睹一詞形容。

最後車主似乎驚慌地將瑪莎拉蒂開離悲傷的事發現場，保險桿與引擎蓋還是沾滿揮之不去的廚餘物。

網友留言表示，「這輛瑪莎拉蒂只能報廢了」、「就算這輛車被蓋滿玉筋魚露，恐怕也會因為味道太重而報廢。如果被淋滿這麼多的廚餘和髒水，那個味道根本難以抹去」

還有網友認為該名事故車主恐怕無法順利獲得保險理賠，「若是違規停車恐怕難以獲得理賠，如果垃圾車爆炸的原因在於該名員工疏失，恐怕該名員工的心理狀態也是令人堪憂。」

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