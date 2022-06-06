台中男飆122公里挨罰8千提訴訟　瞎掰拍到「不明物體」下場曝

▲張男被警方設置的移動測速照相機拍下超速行為。示意圖，與本案無關。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓男子去年6月間開車行經太平區祥順路、宜昌東路口實，被測速照相機拍下時速達122公里，因此吃上8000元罰單，並須參加道安講習，但張男認為僅憑照片而無影片，不能判斷他真的有超速，也許是拍到「不明物體」害他背鍋，因此不服提起行政訴訟，請求撤銷罰單。法院一審、二審不採納，判罰確定。

判決指出，張男於2021年6月8日下午3時許，駕駛友人的車輛行經台中市太平區祥順路與宜昌東路口時，被警方設置的移動式測速照相機拍到超速，且時速高達122公里，轄區員警認認定該車違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款、第43條第4項規定，通知車主後得知駕駛人是張男，遂依法告發，經台中市交通事件裁決處裁處，裁定8000元罰鍰、記違規點數3點、參加道路交通安全講習、並吊扣牌照6月。

張男不服提起行政訴訟，主張他當時車速聘未達到122公里，且警方只有照片，請法官調閱完整監視器畫面，判斷視覺上是否達到該速度，否則懷疑當時測得的並非車的速度，而是不明物體的速度。

一審法官認為，該移動式測速照相機，是台灣商品檢測驗證中心檢驗合格的雷達測速儀，有公信力，除非張男能提出其他相反證據，否則認定測得的速度無違誤，駁回張的訴請。

張男不服提起上訴，改口主張警方是否有依照設置移動式測速照相儀器時，須在儀器350公尺擺放告示牌規定，仍有疑慮，法官認為，張男此時提起的事項乃為事實的爭執認定，並未在一審事實審核階段提出，也未提出一審有何違背法律的指謫，認定上訴不合法，再次駁回張訴請，判罰確定。