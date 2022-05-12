超速挨罰1200！騎士辯有「速度恐懼症」提訴訟　法官不信吞敗

▲台中一名陳姓男子去年被拍到超速，他不服提訴願未果後再提行政訴訟，主張自己有「速度恐懼症」，但法官不信，判他敗訴。（圖／示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）



記者林冠吟／台中報導

台中一名陳姓男子去年騎車行經西區民權路近原子街口時，被拍下一張超速12公里之違規罰單，處1200元罰鍰。不過陳男不服，提行政訴訟強調自己有「速度恐懼症」，時速最快不會超過40，希望能撤銷罰單，但台中地院審理後不信，判陳男敗訴。如今陳男除得繳1200元罰鍰外，還得再負擔300元的裁判費。

判決書指出，陳姓男子去年9月中午11時許，騎乘機車行經台中西區民權路近原子街口時，該路段速限50公里，他被測速照相桿拍到時速62公里，超速12公里，因而收到一張1200元罰鍰的罰單。

但陳男對於收到罰單一事相當不服，提起訴願未果後，再提行政訴訟。他向法官主張，自己有「速度恐懼症」，在市區一直以時速20至30公里左右行駛，如果有趕時間時速也只會到40公里左右，再快油門也催不動了。

他認為，舉發機關拍下他違規的照片根本就是敷衍行事，與他要求調閱監視器內容不合，無法證明他違法超速。而且就算超速照相桿在拍照前有設置固定式警示號牌，但對於不會超速的人，根本無法證明。

他也進一步質疑，難道儀器就一定不會有問題嗎？快門一照就表示他超速，如果他真的有騎到時速62公里，衣服、頭髮應該都會有飛揚的狀態，但他的頭髮、衣服都沒有這個狀態，認為應將處分撤銷。

不過台中地院審理後，認為測速照相桿為國家機關檢定合格，且該雷達測速儀尚在檢定合格有效期限內，其準確性與正確性應值得信賴，認定陳男當時時速就是62公里，超速12公里無誤，不採信陳男辯詞，判陳男敗訴的同時還需繳交300元的裁判費。全案仍可上訴。