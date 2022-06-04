國民神車「飆177公里」是真的！　法院認證...飆車男苦吞8千罰單

▲桃園一詹姓男子駕駛新車在高速公路超速被罰，辯稱TOYOTA VIOS時速不可能高達177公里，提起上訴被駁回。（圖／記者張慶輝攝）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一詹姓男子於去年12月19日清晨4時許，駕駛新買的Toyota Vios在國道1號林口往桃園路段飆車，車速高達177公里，測速儀測得他超速77公里，被警方罰款8千。詹男主張Vios不可能開到時速177公里，要求交裁處自己去高速公路開開看，但法官認為Vios新車性能良好，判處詹男敗訴，得乖乖編納罰款。

判決書指出，國道1號林口往桃園路段限速100公里，詹男於清晨4時許，駕駛TOYOTA Vios在高速公路上飆車，遭測速儀測得詹男車速達每小時177公里，超速77公里，開罰8000元，記違規點數3點，並吊扣牌照3個月。

詹男主張，原廠Vios不可能開到時速177公里，當時還有一台車開很快，從他左邊超車，他看到測速器有閃一下。他要求交裁處提供監視器畫面，或是開他的車直接上高速公路，能夠開到時速177公里，他就服氣。

經桃園地院審理，依據測速儀拍攝之採證照片，詹男車旁並無其他車輛，且詹男車輛為去年5月才出廠，10月掛牌，違規時才上路2個月，車況嶄新良好，違規當時又是深夜時段，車輛稀少，若持續加速經過一定時間與距離，車速達到177公里並非不可能，駁回詹男上訴。