「我爸過世」特斯拉男搶充電樁怒開槍！宜蘭警掌握身分要辦了

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

花蓮一名駕駛特斯拉的林姓男子5日疑似為返鄉奔父喪，於宜蘭超充站要求另名陳姓車友先讓他充電未果，憤而攔車搖窗理論，隨後還持BB槍朝陳男射擊後逃逸。宜蘭警方獲報後立即掌握林男身分並循線追查到案，通知林到案製作筆錄，全案將依傷害、毀損、恐嚇、強制等罪嫌函送偵辦。

▲林男一言不合便掏槍朝著陳姓車主射擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，林男5日疑似因父喪急忙開車奔返花蓮，途中於宜蘭超充站要求另名陳姓車主讓出充電樁，當時陳男回答「等我一下，快好了」，怎料林男隨即飆罵「媽的！你家人過世有缺這幾分鐘嗎？」陳姓車主一頭霧水，不知該回什麼，便驅車離開。

沒想到林男竟開車追上來，直接在宜蘭市區女中路與陽明六路口拉下車窗，怒吼要陳姓車主下車，「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」副駕駛座的女伴忍無可忍，搖下車窗理論，並拿出手機錄影，雙方爆發口角，怎料林男突然掏槍射擊，隨後闖紅燈逃逸。

遭開槍射擊的陳男當下不斷哀嚎「好痛」，隨後赴陽大醫院驗傷，發現其頭、手、背部均受傷，車門也遭BB彈射擊毀損，後續陳也向警方報案，不排除提出告訴。

誇張畫面曝光後在社群媒體瘋傳，林男囂張行徑也遭網友群體撻伐。宜蘭警方指出，目前陳姓被害人已經報案，並在車內發現BB槍子彈，後續經調閱監視器後已掌握嫌犯身分，並通知正在花蓮奔喪的林嫌到案製作筆錄，全案將依傷害、毀損、恐嚇、強制等罪嫌函送偵辦。

▼林男身分遭肉搜起底，網友群起撻伐。（圖／爆廢公社）