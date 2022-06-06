婚後生不出兒子！　人妻遭丈夫「木棍插下體」婆家暴打畫面曝光

▲女子在街上被婆家毆打，路人冷眼旁觀。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名女子因為生不出兒子，竟然被婆家毆打。影片中可看到，女子被2名女子抓住頭髮在街上又踹又打，附近還有許多民眾圍觀，然而卻沒有人上前幫忙，影片瘋傳後目前警方已進行調查。

這起誇張事件2日發生在北方邦的馬霍巴(Mahoba)，受害女子向警方表示，因為她和丈夫結婚後連續生下2名7歲和2歲女兒，讓一直想抱男孫的婆家不滿，「我第二個女兒出生後，丈夫和婆家的人就一直騷擾我」，丈夫甚至曾把木棍插入她下體施虐。

從網路上瘋傳的影片中可看到，受害女子遭婆家的人拳打腳踢，即使她哭泣拼命求饒，對方也不肯停止，還辱罵她是妓女。警官辛格(Sudha Singh)表示，目前已將受害女子送醫治療，並對女子丈夫、公公和其他3名女性家人登記立案調查中。