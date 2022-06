婚後生不出兒子！　人妻遭丈夫「木棍插下體」婆家暴打畫面曝光

▲女子在街上被婆家毆打,路人冷眼旁觀。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦一名女子因為生不出兒子,竟然被婆家毆打。影片中可看到,女子被2名女子抓住頭髮在街上又踹又打,附近還有許多民眾圍觀,然而卻沒有人上前幫忙,影片瘋傳後目前警方已進行調查。

這起誇張事件2日發生在北方邦的馬霍巴(Mahoba),受害女子向警方表示,因為她和丈夫結婚後連續生下2名7歲和2歲女兒,讓一直想抱男孫的婆家不滿,「我第二個女兒出生後,丈夫和婆家的人就一直騷擾我」,丈夫甚至曾把木棍插入她下體施虐。

從網路上瘋傳的影片中可看到,受害女子遭婆家的人拳打腳踢,即使她哭泣拼命求饒,對方也不肯停止,還辱罵她是妓女。警官辛格(Sudha Singh)表示,目前已將受害女子送醫治療,並對女子丈夫、公公和其他3名女性家人登記立案調查中。

A woman was mercilessly beaten for not giving birth to a son by her family members in Ramnagar Jukha area of UP's Mahoba district. All the residents of the area stood as spectators saying that it's a family matter.

Warning: sensitive content@NCWIndia @Uppolice pic.twitter.com/TKeNd0nP1A