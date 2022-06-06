網美擠「巨乳香汗」每罐賣1.4萬　一週接50訂單爽賺73萬

記者黃翊婷／綜合報導

英國巨乳網紅瑪托靠「賣屁」賺進14.7萬英鎊（約新台幣539萬元），日前她推出新產品「巨乳香汗」，一瓶要價400英鎊（約新台幣1.4萬元），沒想到一週內接到50筆訂單，如果都能順利成交，相當於一週就能賺進2萬英鎊（約新台幣73萬元）！

▲瑪托身材火辣。（圖／翻攝自Instagram／stepankamatto，下同）

31歲的瑪托（Stephanie Matto）因為參加實境節目《到美國結婚去》（90 Day Fiancé）爆紅，在IG擁有超過30萬名粉絲，先前她靠「賣屁」賺進14.7萬英鎊，今年夏天又推出新產品「巨乳香汗」，她透露，因為夏天天氣炎熱，胸部會一直出汗，所以她打算將胸部上的汗水裝進罐子裡出售，一瓶要價400英鎊，運氣好的話，一天就可以做出10罐。

根據英國《每日星報》報導，瑪托的「巨乳香汗」一推出，短短一週內就接到50筆訂單，她曾在TikTok影片中提到，自己只需要準備一個瓶子，然後曬幾個小時的太陽就能做出一瓶「巨乳香汗」，如果這50筆訂單都能順利成交，相當於她只要花幾個小時的時間，就能賺進2萬英鎊。

瑪托坦言，過去幾個月透過粉絲了解到不同類型的市場，也陸續收到有人希望購買她穿過的舊內衣褲、頭髮、洗澡水的訊息，這才突發奇想賣起自己的屁味，進而推出巨乳香汗，雖然她覺得這個市場的受眾很小，但不可否認的是，這些有趣又古怪的商品其實也算是一種商機。