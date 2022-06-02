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社會 社會焦點 保障人權

網紅「丟魚擲茭」挨轟道歉後…動物之家當志工贖罪：說到做到

記者陳雕文／新北報導

一群女孩上月到台中一家餐廳用餐時，將外頭魚缸的魚抓起並嘻笑喊「要擲筊」，當時在旁錄影的網紅「學學」也遭網友抨擊，她於上月24日出面道歉並承諾到動物之家當志工，到了本月1日上午，學學果真出現在板橋動物之家並說，「要來這邊當志工必須預約時間，所以儘管今天重感冒，但我一定說到做到」。

▲▼網紅學學到板橋動物之家擔任志工。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼網紅學學到板橋動物之家擔任志工，希望能獲得大眾的諒解。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼網紅學學到板橋動物之家擔任志工。（圖／記者陳雕文攝）

●爭議影片

有網友22日在Dcard上以「好瞎==這算虐待動物吧」為題發文，並轉貼女子的IG限時動態。從影片可見，女子先是將3條魚抓在一旁的椅子上，再將手放進魚缸內盛水，並倒在魚上。緊接著該女子笑著高喊「要擲筊～」以雙手抓起3條魚，舉到最高點時再將魚重摔回水缸內！影片中還有另名女子開心喊著「等一下要標我，看起來超好笑～」影片曝光後引發網友撻伐。

▲▼網美摔魚。（圖／翻攝自Dcard）

▲網美將魚重摔回魚缸內。（圖／翻攝自Dcard）

由於風波在網路上越演越烈，拍攝者學學（吳睿學）將影片刪除，並發限時動態道歉，仍無法平息眾怒。

●踹共

學學於上月24日出面透過媒體鏡頭再次向大眾道歉，「沒想到我拍攝的這支影片引起了軒然大波，要再次鄭重跟大家說聲抱歉，對不起！」

學學表示，「我不該沒經過思考，就拍攝有此不良行為的影片，更不應該將此影片放到網路上，因為我的愚蠢及無知造成不良影響，真的非常抱歉！我將會去板橋動物之家擔任義工，來彌補我的過錯，也希望藉此機會回饋社會」。

●信守承諾

學學1日上午10點出現在板橋動物之家，信守承諾擔任整天志工，專心打掃、倒貓砂、顧貓咪。當她開口時，記者發現其喉嚨沙啞，立即詢問，「妳怎麼囉？」學學尷尬回應，「我重感冒…但要來這邊（動物之家）當志工需要先預約，都已經說好時間，為了要跟大家展現誠意，我說到就一定會做到，謝謝」。

▲▼網紅學學到板橋動物之家擔任志工。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼網紅學學幫可愛的幼貓們清潔環境。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼網紅學學到板橋動物之家擔任志工。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼網紅學學到板橋動物之家擔任志工。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋動物之家表示，希望善心人士可以來領養這些可愛喵星人，不然牠們只能從小關在鐵籠子裡，直到老死。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼網紅學學到板橋動物之家擔任志工。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼吳睿學澄清，自己跟友人都沒有在八大行業上班、兼差，更沒有被包養，請網友不要再隨意抹黑（圖／吳睿學提供）

▲▼外型姣好的吳睿學過去曾擔任會計，近期在因緣際會下成為網紅並簽了經紀約，未來傾向往戲劇圈發展。（圖／學學提供）

▲▼爭議。（圖／吳睿學提供）

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