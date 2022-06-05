北京疫情收尾「開放餐廳內用」 陸多地出行取消查驗核酸證明

▲ 北京疫情趨緩 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳／綜合報導

北京市疫情進入收尾階段，全市除個別區外，其他各區連續7日以上無社會面病例，疫情防控取得階段性成果，部分區域開放餐廳內用和部分學生返校，但出入公共場所依然需要72小時核酸檢測。另外，大陸各地取消查驗核酸檢測，似乎慢慢朝向漸進式開放。

北京疫情防控中心指出，連續7日無社會面病例的區進入常態化防控階段，保持正常生產生活秩序；連續7日內尚有社會面病例的區堅持現有從嚴從緊防控措施，盡早實現清零目標。

6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放內用服務；在高三年級學生提前返校備考基礎上，中小學其他年級學生6月13日返校，幼兒園幼兒6月20日返園；快遞、外賣服務人員可進入小區（村）；居家辦公地區調整為正常上班，中小幼分期分批梯次返校。

▲ 大陸常態化核酸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

恢復北京市旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務，參加團隊旅遊人員應完成新冠疫苗全程接種或加強免疫接種。各類景區、景點、公園堅持「限量、預約、錯峰」，按照75％限流開放。各類圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館和體育健身、演出娛樂、互聯網上網服務等場所按75％限流開放。

參加會議培訓、文藝演出、體育賽事、團隊旅遊等有組織的聚集性活動，嚴格測溫掃碼，不能以亮碼代替掃碼，並將核酸陰性證明時限要求由48小時調整為72小時。鑒於全市進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村）都需要查驗72小時內核酸陰性證明。

另外，大陸多地放寬或取消查驗核酸檢測證明。江西省宣佈，低風險地區人員流動不再查驗核酸證明，對來自中高風險地區和有本土疫情的縣（市、區）的流動人員實行「7天集中隔離＋7天居家健康監測」。

江蘇省取消公路通行限製，低風險地區不再查48小時核酸。對於低風險地區的客、貨車輛和人員，全省各地已全面取消防疫通行限製，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。

至5月30日18時，江蘇省全面完成了與中高風險地區接壤之外的普通公路查驗點撤除工作，全省本輪疫情期間設置的337個普通公路查驗點，除蘇州保留與上海接壤的2個查驗點外，其余全部撤銷。

▲上海解封後，對外公路交通還是十分嚴格。（圖／CFP）

對於來自上海等中高風險地區的車輛，目前仍需持有48小時內核酸檢測陰性證明，並實行提前報備、點對點運輸等閉環管理措施，或派人引導、裝卸貨後立即返回，要求短時間內暫不離開的嚴格執行當地疫情防控要求。

安徽省來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明；廣東省多地火車站乘車不再查驗核酸證明，但深圳仍然需要出示72小時核酸檢測陰性證明。湛江自5月24日12時起，離湛旅客不需要查驗核酸檢測陰性證明；東莞、佛山離開已不再查驗48小時核酸檢測陰性證明，憑健康碼「綠碼」即可出行。