美國超級戰艦來了！　參謀首長：美國力挺瑞典芬蘭加入北約

▲ 美國兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」（USS Kearsarge）停泊首都首都斯德哥爾摩港口。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」（USS Kearsarge）3日現身瑞典，停泊在首都斯德哥爾摩港口，這是歷年來停靠當地的最大型美軍戰艦。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）4日表示，美國力挺北歐國家瑞典、芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

綜合紐約時報、法新社等外媒報導，北約年度海軍聯合演習「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）將於當地5日至17日登場，包括瑞典、芬蘭以及14個北約國家將共同參與。就在演習登場前，密利4日登艦與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）出席記者會時表示，美國決心支持瑞典與芬蘭加入北約，「在這次的演習中，展現與芬蘭、瑞典的團結，對我們美國與其他北約國家來說至關重要」。

▲美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley） 。（圖／路透）

俄羅斯2月展開入侵烏克蘭的軍事行動，促使瑞典、芬蘭改變數十年來軍事不結盟的政策，決定申請加入北約。

密利也說，美國兩棲攻擊艦基爾沙吉號來到斯德哥爾摩，「展現出對共同目標、以規則為基礎的國際秩序、大國不能在不付出代價情況下侵略小國的承諾」。

安德森回應，長約250公尺的巨大戰艦基爾沙吉號出現在瑞典首都，艦上還有多架直升機與約1200名陸戰兵，「這是美國具體支持的表現，也是在這歷史關鍵時刻所傳達的強烈政治訊息」，相當感激。

密利會見基爾沙吉號上的水兵、飛行員、陸戰隊員，並透露此次演習參與者將演練「兩棲攻擊以及攻擊被敵人、敵對國家占領土地的場景」。法新社形容，這被視為針對俄羅斯幾乎毫不掩飾的警告。