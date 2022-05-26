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烏外長批北約根本沒幫忙！　讚歐盟有做事：戰爭讓人看清真面目

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透） 

▲烏克蘭外交部長庫列巴痛批北約，指歐盟好多了。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭開打至今滿3個月，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）控訴，北約至今可以說「根本沒做任何事」來防堵俄羅斯侵略烏克蘭。他讚揚歐盟「革命性」的決定，願意幫助基輔當局，但反觀北約這個軍事組織「完全在旁邊納涼」。他說戰爭脫下了各方的面具，讓人看清誰才是真正在幫忙的。

繼第一天烏克蘭總統澤倫斯基以視訊方式在瑞士達沃斯（Davos）經濟論壇發表演說後，烏克蘭外交部長庫列巴也登台，他說北約作為一個聯盟、一個機構，卻完全袖手旁觀，「我很遺憾這麼說」。

庫列巴指出，俄羅斯2月侵略烏克蘭之初，各界都認為北約是一股強勁的力量，能為俄烏戰爭帶來變局，而歐盟只能辦到嘴上說說，表達不同層度的「憂慮」而已，「但戰爭一直都是一個試驗，能看清廬山真面目。」

庫列巴讚揚歐盟「革命性地、破格地」各項決定，甚至有辦法做出連歐盟自己都沒預期會做出的決定。他也說部分個別的北約國家正在幫助烏克蘭。

對於莫斯科當局表示只要國際能以解除部分制裁為條件，俄羅斯就會開放人道走廊，讓滿載糧食的貨輪能夠出港離開烏克蘭，庫列巴駁斥俄羅斯的假面好意，「你沒辦法找到在國際關係中放黑函更好的例子了。如果有人要買的話，我認為那個人就有問題，而我們不應該浪費太多時間，試著去理解那個人為什麼要這樣做。」

俄烏開戰後，俄羅斯封鎖同樣身為糧食大國的烏克蘭的出口航線，是造成全球糧食危機和通膨的原因之一，庫列巴此前指控俄羅斯正在竊取烏克蘭的糧食，裝上船後穿越博斯普魯斯海峽盜賣到全世界，他呼籲全世界國家要保持警惕，不要購買俄羅斯盜取來的贓物，避免成為幫兇。

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