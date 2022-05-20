芬蘭啤酒公司推出「北約主題啤酒」：有安全的滋味

▲芬蘭啤酒公司推出北約主題啤酒。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

芬蘭一家啤酒公司本周推出了一款「北約主題啤酒」，以紀念申請加入北約，啤酒公司的執行長表示，決定生產這種啤酒是出於「對烏克蘭戰爭的擔憂」及其對芬蘭的影響，這款新啤酒有一種「安全的滋味」。

根據《紐約郵報》報導，奧拉夫釀造公司（Olaf Brewing Company）將新啤酒命名為的OTAN啤酒，以藍色標籤為特徵，以及Q版喝啤酒的中世紀騎士，騎士的金屬盔甲上印有北約的指南針標誌。

這款啤酒的名字取自芬蘭語的Otan olutta，意為「我要一杯啤酒」，而法語中北約（NATO）的縮寫正是OTAN。英語和法語是北約的兩種官方語言。

▲奧拉夫釀造公司表示，這款啤酒有一種安全的滋味。（圖／路透）



奧拉夫釀造公司CEO 萬提寧（Petteri Vanttinen）接受《美聯社》訪問時表示，決定開始生產這款啤酒，是出於對烏克蘭戰爭的擔憂，及其對芬蘭的影響。他還形容這種新啤酒「有一種安全的滋味，帶著自由的暗示」。

奧拉夫釀造公司還指出，這款新啤酒同時是向芬蘭東部城鎮薩翁林納（Savonlinna）致敬，薩翁林納是該公司的基地，距離俄羅斯的邊境只有幾十公里，歷史上曾經發生過多次戰鬥。