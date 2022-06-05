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37歲男曝啃老2訣竅「一定要考高考」　奇葩經歷震撼網友

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲37歲男親曝啃老2大訣竅「一定要考高考」，文章驚呆網「這麼可悲的作法我學不來」。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

現代社會壓力越來越大，尤其物價及房價不斷上漲，讓部分年輕人對未來感到迷茫或無力，決定躺平或啃老。一名網友在Dcard分享自己當「啃老族」的2大訣竅，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人表示相當羨慕，但也有人說「這麼可悲的作法我學不來」。

原PO在Dcard分享自己的啃老經驗，他今年已經37歲，因為過重不用當兵，人生至今沒有任何工作經驗，自己的家庭沒有說特別有錢，但在南港有一間50多坪房子，爸媽年收大約300萬元，而他則是家中唯一的兒子，有2位姐姐已經嫁人了。

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他表示，當初從研究所畢業時，剛好碰上2008年次貸風暴，大家都在放無薪假，找不到工作很正常，就只好窩在家打電動，在家窩了兩三年後，媽媽開始催促他去找工作，「這時我就拿出我的拿手絕活，考公務員，而且一定要考高考，因為普考沒考上太廢了，高考沒考上很正常，我每天都在打電動，能考上才有鬼」。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲原PO表示，他今年37歲，從未做過任何工作。（圖／資料照）

原PO說，他從2011年考到2021年一共考了8次，不過中間有3次用各種理由躲掉，一次是考試前感染諾羅病毒、一次是確診糖尿病、一次是去年新冠爆發，不敢出門，「當然8次全部落榜，我爸從一開始的憤怒，慢慢變成失落，再來是無奈，最後就是習慣，撐到家人習慣很重要，這樣他們就不會逼你找工作了」。

原PO最後說，因為姐姐們嫁人，家裡變得很空，多一雙筷子吃飯也無妨，他就順理成章的當起啃老族，所以重點是「考公務員高考，但每次都落榜」、「臉皮一定要夠厚，爸媽和親戚一開始一定各種酸言酸語，只要撐到他們習慣這一切，那你就可以毫無後顧之憂的啃老了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我當考生一年沒工作，都覺得我是廢物，面對親友完全沒自信，突然發現這位傳奇人物，心情好多了」、「不要在這邊刷存在感，你去好好跟朋友炫耀你啃老，不用在這邊帶壞小朋友」、「這麼多時間拿來投資自己不好嗎，真不明白有什麼好驕傲」、「你的人生，你開心就好」、「太奇葩了，還啃得理直氣壯，大哥我佩服您」。

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