「粉色嬰兒」遭綁紅線丟溪裡！命理師曝2種可能：有換命的意思

圖、文／鏡週刊

有網友在臉書社團PO文表示，指自己在一處溪邊，竟發現水中漂流著一對全身呈現粉紅色的「嬰兒」，他嚇出一身冷汗，趨前一看，原來是一對包著塑膠袋、綁著紅繩的小孩玩偶，他把照片貼上網後引發大批網友議論，建議發文者不要亂碰。命理師則認為，玩偶有可能是被丟棄，若身上綁有生辰八字，才有可能與民俗事物相關。

這名在臉書社團《爆廢公社公開版 》上傳2張照片的網友表示，他日前在一座橋上抽菸，突見下方的溪水中漂著一團粉色物品，居然是2名「嬰兒」，嚇得他以為是命案。隨後冷靜觀察，這才發現原來只是小孩玩偶。

根據該名網友上傳的照片，2個嬰兒玩偶以「面對面」的形式擺放，用透明塑膠袋包裹，外層還綁著紅線，上方還夾著一張紙。許多網友認為，只是有人隨意丟棄，也有人認為是在「做法事」，要化解煞氣、超度等，建議原PO還是別亂碰。

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對此，易經命理師高煜霖表示，他會傾向用丟棄或遺失的角度來看待此事。要判斷是否有人做法、進行科儀，基本上要具備人的生辰八字在上面，若無生辰的話，除非是邪門歪道，要不然應該與民俗宗教之事不相關。

高煜霖指出，若上面寫有生辰八字，寫在「前面」或「後面」有不同的含義，前面就有詛咒的概念，是欲將設定者，從活著到往生的流程；若是寫在後面的話，則有引導或引渡的概念。有可能是設定者剛過世，要引導往西方極樂世界；或設定者可能生重病，或變成植物人的狀態，如此做有「換命」之意，意即將不好的事物引導離開，將好運帶進來的概念。



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