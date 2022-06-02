他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

▲有網友在Dcard論壇po出一張IG截圖，不滿白目國中生將店家標籤抽出的行徑，傻眼詢問大家「現代國中生到底怎麼了」。（翻攝自Dcard論壇）

圖文／鏡週刊

有些人會把無聊當有趣，甚至造成別人的困擾，近日有名男網友在網路論壇po出一張IG截圖，不滿白目國中生將店家標籤抽出的行徑，傻眼詢問大家「現代國中生到底怎麼了……」。結果有網友歪樓留言，「到底為什麼你們的ig都可以那麼精彩（采），求推薦，還有哪些帳號可追嗎」。

一名男網友在網路「Dcard」論壇po文，標題就寫著〈現代國中生到底怎麼了〉，還附上一張網IG限時動態截圖，只見有人把多張商店的標籤抽起來放在手上，原po無奈表示，「真的是無法理解欸，是覺得把人家價格的標籤拿走很好玩嗎？」

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原po還補充提到，自己每次看到這些國中生IG的限時動態，很多都是在嗆警察，甚至還有飆車被攔下來的，讓他百思不得其解直呼，「現在國中生都玩那麼嗨？」

該篇po文引發熱議論，不少網友也湧入留言撻伐，「比猴子還不如欸」、「有事嗎放價卡很累誒，造成別人困擾有什麼好炫耀」、「我在等帳號，我會有耐心，因為調教猴子不容易」、「他們總有一天會被社會制裁的」。



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