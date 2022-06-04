政策轉彎！遺體免在1天內火化　家屬罵翻...殯葬業者急調貨櫃冰屍

▲▼ 確診死亡創新高，面對政策轉彎，新北殯葬公會更緊急調貨櫃改裝成冰櫃，提高遺體存放量。（下圖同／翁耀堂提供）

記者戴上容／新北報導

全國今天確診個案新增152例死亡，死亡案例創新高，疫情指揮官陳時中表示，「未要求確診遺體24小時內火化」，引發譁然，而殯葬業者則不斷接到家屬質疑電話「為什麼之前在24小時內把我家人燒了！」，讓業者們直呼吃不消，新北殯葬公會4日起為了因應政策，內部開始緊急調貨櫃改裝成冰櫃，希望提高遺體存放數量。

新冠疫情兩年多來，確診死亡個案依傳染病防治法第五十條規定，第五類傳染病的遺體應於24小時入殮並火化，許多家屬因此無法與親人見上最後一面，只能手捧骨灰罐，表達沉痛與無奈。

衛福部長陳時中2日接受聯訪時指出，新冠肺炎屬第五類傳染病，「是規定24小時內要通報，不是24小時內要處理屍體」，大體可火化也可深埋，火化就照火化的程序，深埋則視規定額外申請，強調是24小時內通報死亡，而非處理遺體。此番言論引發殯葬業界譁然。

新北市殯葬商業同業公會理事翁耀堂指出，面對政策大轉彎，他們公會這2天不斷接到家屬聲嘶力竭客訴電話，「為什麼之前在24小時內把我家人燒了！」、「不是可以放到我居隔出來見上最後一面嗎？」、「你們怎麼為了錢就把我家人燒了！」等等，工作量加重許多，必須多一個人手接客訴來電。

▲ 上圖為新北市殯葬商業同業公會理事翁耀堂工作照片。（圖／翁耀堂提供）

翁耀堂表示，自今年疫情爆發以來，新北市殯葬公會都有標準流程，不再像去年一樣慌亂無措，確診遺體與一般遺體有作分流，目的是保護殯葬業者，在新北市確診遺體是下午5點後才能火化，如今確診死亡案例攀升，因此冰櫃大多是全滿的。

翁耀堂指出，但如今「政策大轉彎」陳時中說不用24小時內火化，讓業者們必須重新調整，在硬體方面，他們4日急調40呎（長12公尺、寬2公尺）的大型貨櫃數個，欲緊急改裝成冰櫃，但目前是連假，預計周一才能調到供確診死亡擺放。

民政局長柯慶忠表示，依照衛生福利部疾病管制署2020 年 01 月 10 日訂定 （2022 年 3 月 18 日修訂）的「醫療機構因應 COVID-19 感染管制措施指引」，新冠往生者的遺體有嚴謹的處理程序，無法再打開讓家人瞻仰最後一面，因此新北市殯葬處目前仍會依照既有程序，於往生者抵達後即安排完成火化，盼請家屬體諒，讓遺體盡速火化。日後中央若有修訂指引，本市將配合修訂的指引辦理。