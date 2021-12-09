陸太空人首次在太空站授課！　王亞平秀臥舖牆上滿滿愛女照片

記者魏有德／綜合報導

大陸首度在太空站天和核心艙舉行的「天宮課堂」第一課今（9）日下午正式登場。神13太空人翟志剛、王亞平及葉光富透過視訊連線，介紹太空站工作及生活場景，同時，3名太空人也輪番上陣操作微重力環境下細胞學實驗、物體運動等各種物理現象及科學實驗，與在地球上的學生連線，進行即時交流。

▲大陸太空站和北京、南寧、汶川，香港、澳門連線。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，這場太空授課活動採天地互動方式進行，在中國科技館設置地面主課堂，在廣西南寧、四川汶川、香港、澳門設置地面分課堂。

▲女太空人王亞平臥舖旁貼滿心愛的女兒照片。（圖／翻攝央視）

連線開始時，大陸第一位登上太空站的女太空人王亞平率先登場，她拿著手持攝影機，在核心艙內恣意「飄動」，藉由手中拍攝的影像，像在地球上的學生們介紹這段時間居住及工作的環境。當鏡頭拍到王亞平休息的空間時，只見牆上貼滿她心愛的女兒及家人照片，間接表達出在太空生活的這段時間裡，對女兒的思念之情。

▲太空人在核心艙內演示基礎運動。（圖／翻攝央視）

另一名太空人葉光富則是在王亞平的解說下，向地球上的學生演示基礎的律動，包括模擬在地球上行走、利用揮手的方式轉身及像游泳般的方式飄浮前進等，讓地球上的同學們在笑聲中學習太空知識。

值得注意的是，這場太空授課天地通話時間將持續近50分鐘，過程中地面人員需確保影音訊號流暢穩定，以帶來不間斷的課程。對此，北京空間信息傳輸中心總工程師單長勝表示，我們是用中繼的天鏈一號03星和天鏈二號01星來接力保障這次太空授課。

▲王亞平繼2013年在太空船上授課後，再度於太空中和學生即時交流。（圖／翻攝央視）

單長勝指出，相較於2013年進行的第一次太空授課，8年的時間裡，我國中繼衛星系統發生了很大變化，太空資源更加豐富，衛星能力也得到了長足發展，太空授課等需要長弧段、強信號支持的重要活動也因此開展得更加從容。

單長勝強調，現在我們天上有5顆星，除了天鏈一號04、05星，還有天鏈二號01星，二代星比一代星傳輸速率和其他能力上更高，「現在的傳輸速率相對以往設計的指標來看，已經翻了一倍，應該說一顆星的效率相當於當時應該是將近兩顆星的效率。」

