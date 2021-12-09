　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸太空人首次在太空站授課！　王亞平秀臥舖牆上滿滿愛女照片

記者魏有德／綜合報導

大陸首度在太空站天和核心艙舉行的「天宮課堂」第一課今（9）日下午正式登場。神13太空人翟志剛、王亞平及葉光富透過視訊連線，介紹太空站工作及生活場景，同時，3名太空人也輪番上陣操作微重力環境下細胞學實驗、物體運動等各種物理現象及科學實驗，與在地球上的學生連線，進行即時交流。

▲大陸太空站首次進行天宮課堂教學活動。（圖／翻攝央視）

▲大陸太空站和北京、南寧、汶川，香港、澳門連線。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，這場太空授課活動採天地互動方式進行，在中國科技館設置地面主課堂，在廣西南寧、四川汶川、香港、澳門設置地面分課堂。

▲大陸太空站首次進行天宮課堂教學活動。（圖／翻攝央視）

▲女太空人王亞平臥舖旁貼滿心愛的女兒照片。（圖／翻攝央視）

連線開始時，大陸第一位登上太空站的女太空人王亞平率先登場，她拿著手持攝影機，在核心艙內恣意「飄動」，藉由手中拍攝的影像，像在地球上的學生們介紹這段時間居住及工作的環境。當鏡頭拍到王亞平休息的空間時，只見牆上貼滿她心愛的女兒及家人照片，間接表達出在太空生活的這段時間裡，對女兒的思念之情。

▲大陸太空站首次進行天宮課堂教學活動。（圖／翻攝央視）

▲太空人在核心艙內演示基礎運動。（圖／翻攝央視）

另一名太空人葉光富則是在王亞平的解說下，向地球上的學生演示基礎的律動，包括模擬在地球上行走、利用揮手的方式轉身及像游泳般的方式飄浮前進等，讓地球上的同學們在笑聲中學習太空知識。

值得注意的是，這場太空授課天地通話時間將持續近50分鐘，過程中地面人員需確保影音訊號流暢穩定，以帶來不間斷的課程。對此，北京空間信息傳輸中心總工程師單長勝表示，我們是用中繼的天鏈一號03星和天鏈二號01星來接力保障這次太空授課。

▲大陸太空站首次進行天宮課堂教學活動。（圖／翻攝央視）

▲王亞平繼2013年在太空船上授課後，再度於太空中和學生即時交流。（圖／翻攝央視）

單長勝指出，相較於2013年進行的第一次太空授課，8年的時間裡，我國中繼衛星系統發生了很大變化，太空資源更加豐富，衛星能力也得到了長足發展，太空授課等需要長弧段、強信號支持的重要活動也因此開展得更加從容。

單長勝強調，現在我們天上有5顆星，除了天鏈一號04、05星，還有天鏈二號01星，二代星比一代星傳輸速率和其他能力上更高，「現在的傳輸速率相對以往設計的指標來看，已經翻了一倍，應該說一顆星的效率相當於當時應該是將近兩顆星的效率。」
 

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
獨／本土+0破功！　北市年輕女確診
Google全球發4.5萬元！　員工、實習生人人有
王少偉交往有大忌！一觸犯「就分手」　許藍方曝：他沒有安全感
快訊／陳修將交保畫面曝！　喊：司法會有公道
快訊／永和逆子「殺父分屍」遭移送！　低頭不發一語
回憶沒了！　76年「老字號產品」將停產
男大生傳「少女裸照」求上車！　下場慘了
快訊／逆子弒父「砍手腳」倒水溝　若無其事回家畫面曝
472億史上最大詐貸「潤寅案」定讞！　王音之判27年、楊文虎
甜美韓星三度吸毒被抓　主張無罪：遭監禁脅迫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美擬禁止進口涉疆產品　大陸商務部：將採取必要措施

日本未對北京冬奧表態　陸：已全力支持東奧「現在輪到日方！」

陸太空人首次在太空站授課！　王亞平秀臥舖牆上滿滿愛女照片

小米「造芯計劃」新進展　斥資65億元成立IC設計公司

河南天降「火流星」引千人淘寶　民眾帶被子上山盼撿隕石致富

英國、加拿大跟進抵制冬奧　大陸駐當地使館斥責「都沒邀請」

「娃哈哈公主」宗馥莉接班任總經理　第一代浙商宗慶後退居二線

陝西東漢墓葬出土2尊金銅佛像　中國佛像出現年代向前推進200年

攜程創辦人：國際旅遊市場已恢復到疫情前的一半

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

美擬禁止進口涉疆產品　大陸商務部：將採取必要措施

日本未對北京冬奧表態　陸：已全力支持東奧「現在輪到日方！」

陸太空人首次在太空站授課！　王亞平秀臥舖牆上滿滿愛女照片

小米「造芯計劃」新進展　斥資65億元成立IC設計公司

河南天降「火流星」引千人淘寶　民眾帶被子上山盼撿隕石致富

英國、加拿大跟進抵制冬奧　大陸駐當地使館斥責「都沒邀請」

「娃哈哈公主」宗馥莉接班任總經理　第一代浙商宗慶後退居二線

陝西東漢墓葬出土2尊金銅佛像　中國佛像出現年代向前推進200年

攜程創辦人：國際旅遊市場已恢復到疫情前的一半

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

投資客注意！內政部修法「預售屋禁換約」　最重罰5千萬

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

柯建銘曝范雲衰到第一次做莊請吃飯　林秉樞打電話說要來

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

Karencici辣洩「腿根+超兇蜜臀」！　揪男友甜產「愛的結晶」

先別管聖誕老人了！變裝「鰲拜」免費玩六福村　麗寶打造最大聖誕城

新庄剛志驚嘆新洋投很強　喜歡甘特長髮模樣「剪掉好可惜」

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

大陸熱門新聞

「趙薇的兒子」找到了！ 養母首發聲卻惹眾怒

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

古代「人彘」斷手足還要以銅灌耳 兩朝寵妃皆因妒遭此酷刑

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

美國民主峰會前　中國辦南南人權論壇批西方霸權

人妻親餵老闆母乳爆命案　偵訊時「嚇到噴奶」

奶奶「老鼠熬油」治燙傷　害愛孫住進ICU

年輕夫妻一起洗澡離奇雙亡！留下8個孩子成孤兒

快手傳大砍30%員工　逾35歲主管也在名單內

少女肚子「爬滿妊娠紋」　醫抽出16000ml超噁濃汁

8旬翁收包裹回家路上猝死　妻求償200萬

大陸今日本土60+13　上海、南京呼籲民眾勿前往外地

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝

女大生遭騙至雲南殺害 渣男友謊稱待過維和部隊圖精神鑑定脫罪

更多熱門

相關新聞

前澤友作上太空　豪邁宣布發30億紅包

前澤友作上太空　豪邁宣布發30億紅包

日本46歲億萬富豪前澤友作於今日下午飛向太空，展開為期12天的太空旅行，並預計搭乘俄羅斯的太空船前往國際太空站（ISS），日前，曾豪邁宣稱要在太空上發錢，讓網友相當期待，出發前受訪表示，他心情像小學生要去遠足一樣，很興奮。

「國家太空中心設置條例」拍板　整合資源提升太空研發能力

「國家太空中心設置條例」拍板　整合資源提升太空研發能力

陳勢安穿釘鞋練習「掉3顆釘子」　宇宙參賽《全明星》就怕受傷

陳勢安穿釘鞋練習「掉3顆釘子」　宇宙參賽《全明星》就怕受傷

1265萬上太空！維珍已售百張機票

1265萬上太空！維珍已售百張機票

陸航天科技集團：全球最大推力整體式固體火箭發動機試車成功

陸航天科技集團：全球最大推力整體式固體火箭發動機試車成功

關鍵字：

太空太空站天和核心艙太空船宇宙太空人太空神舟13神舟王亞平天宮

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面