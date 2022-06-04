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上汽：供應商產能已恢復6成　但晶片短缺問題仍難解

▲▼上汽大眾。（圖／CFP）

▲上汽大眾。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海已全面復工復產，但供應鏈問題仍未完全解決。上海汽車集團（上汽集團）相關人員近日透露，截至5月底，上汽乘用車位於上海地區零部件供應商的產能已恢復了6到7成，但缺芯（晶片短缺）已成常態，預計明年也難以緩解。

根據《澎湃新聞》報導，上汽乘用車物流部總監徐廣卿2日表示，至5月底，上汽乘用車位於上海地區零部件供應商的產能已恢復了6到7成，上汽乘用車臨港工廠的產能則恢復到了滿產時的8成。

供應商產能恢復情況較乘用車工廠略低，這也為工廠生產帶來了不小壓力。徐廣卿提到，理論上是應該最底層供應商先復工，然後再上一層再復工，最後到車廠，但如果這樣做，復工會很慢，「所以上汽率先復工，再反過來一級一級拉動供應商復工。」

▲▼上汽大眾寧波廠。（圖／CFP）

對於本次疫情對供應鏈的衝擊，徐廣卿說，「疫情暴露出一些供應鏈問題，但是會很快解決掉。我們有信心把供應鏈改造為更具適應性、經濟性、成本更低的供應鏈。」

雖然復工進度樂觀，但供應鏈問題尚未完全解決。上汽內部人士分析說，從大環境來看，今年的晶片供應會比去年好一些，但晶片短缺已成為常態，預計明年可能也難以緩解。

面對常態化的晶片短缺，上汽正積極開發國產替代，去年，上汽已明確了大算力晶片和MCU晶片的國產化策略，形成了191類國產化晶片清單，以及48個首批次汽車電子晶片推進項目清單，並推進75款晶片完成國產化開發進入整車量產應用。

此外，上汽還搭建了汽車電子晶片第三方聯合評價平台，減少晶片企業重複認證投資並縮短認證週期，以此促進車規級晶片的國產化。

上汽內部人士還說，受疫情影響，車企普遍4月產能不足，晶片短缺影響尚不明顯，隨著復工復產，現在車企都在加班、加量彌補此前的損失，預計6、7月份可能將迎來一波晶片短缺的高潮。

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