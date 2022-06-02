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陸電動車3巨頭5月交車量回升　顯示供應鏈問題正逐步緩解

▲上海蔚來汽車展示門市。（圖／CFP）

▲上海蔚來汽車展示門市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車3巨頭理想、小鵬、蔚來汽車5月的交車量明顯回升，理想月增175.9%、小鵬月增12.5%、蔚來月增38.4%，顯示先前因疫情所導致的供應鏈問題正在緩解。

根據《澎湃新聞》報導，受疫情及供應鏈影響，理想、小鵬、蔚來汽車4月的交車量均明顯下滑，但5月已經明顯改善。其中，理想汽車交付11496輛理想ONE，同比（較上年同期）增長165.9%，環比（較上月）增長175.9%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達17.15萬輛。

▼小鵬P5雙雷射雷達電動車。（圖／CFP）

▲小鵬P5雙雷射雷達電動車。（圖／CFP）

小鵬汽車5月總交付量10125輛，同比增長78%，環比增長12.5%。其中，小鵬P7交付4224輛，小鵬P5交付3686輛，小鵬G3i交付2215輛。小鵬汽車歷史累計交付量約19萬輛。

蔚來汽車5月共計交付7024輛，同比增長4.7%，環比增長38.4%。其中ET7當月交付1707輛。蔚來汽車累計交付新車20.5萬輛。

雖然交車量大幅改善，但理想汽車認為挑戰仍然存在，理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠說，位於長三角地區的理想汽車零部件供應商雖然逐漸開始恢復部分生產，但依舊存在零部件供應緊張的情況，「目前理想汽車常州工廠的生產仍然沒有完全恢復正常，從而導致部分使用者的新車交付延期。」

沈亞楠強調，理想汽車正與供應商企業一起，在滿足疫情防控的要求下積極恢復產能，縮短預訂理想ONE用戶提車等待週期。

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