拐少女上床逼拍自慰片！惡男恐嚇：不拍就外流　一查還有2女受害

▲王姓男子逼迫三名少女自拍自慰片，否則會將裸照外流，遭法官重判9年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

王姓男子透過網路結識3名少女，他先是用甜言蜜語拐騙A少女跟他發生性關係，還拍下裸照，沒想到他事後竟以此威脅對方自拍自慰片，否則會將照片外流，嚇得少女只好照辦。於此同時，王男還在網路上鎖定另外兩名少女，又以相同手法拐騙對方拍攝自慰片。案經少女家長發現後報警，高雄地院最終依強制性交及違反兒少性剝削防制條例重判王男9年徒刑。

根據判決，王男透過通訊軟體「Jello」、「CHEERS」及「LINE」陸續認識3名少女，其中A少女還曾被王男帶到MTV包廂內發生性關係，此後A女以為遇到真愛，經常與他視訊裸聊，甚至主動傳送多張裸照。

沒想到，王男竟以此當作威脅工具，要求A女自拍自慰片。起初，A女不答應，王男竟直接將畫面傳送給A女同學，並恐嚇，「之前只是心軟只傳女生看之後就是男生了」，逼得A女只好照辦

於此同時，王男還在網路上結識B少女，並也以同樣手法拐騙對方拍下裸照，接著恐嚇對方自拍影片，「聽話或者讓別人知道對話」、「你要外流嗎」、「一個禮拜不見我就讓你朋友知道」等，B女嚇得不知所措，同樣也拍下了自慰片。

案經A女父母報警提告，警方循線找到王男，並在其家中扣得少女的裸照及性愛影片之外，還在其電腦中意外發現還有另名家住台北的C少女也受害。

法院審理時，王男坦承犯行，但他卻在案件偵查期間仍與C女有所接觸，還企圖影響C女證詞，氣得C女家長要求法官重判。對此，法官也依強制性交及違反兒少性剝削防制條例重判王男9年徒刑。