英情資：俄控制盧甘斯克90%土地　未來2周全面掌控

▲親俄士兵出現在烏克蘭盧甘斯克地區。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國防部3日發布最新烏俄戰況情報稱，俄羅斯已在烏克蘭東部頓巴斯地區取得戰術上的成功，控制盧甘斯克超過90%以上的土地，可能在未來2周內取得完全掌控權。

衛報援引這份報告指出，俄羅斯在未能實現占領基輔等最初目標之後，調整作戰，把重點轉放在烏克蘭東部頓巴斯。

報告提到，俄羅斯在頓巴斯取得戰術上的成功，已經打出鬥志氣勢，目前似乎已掌握主導權，控制盧甘斯克州90%土地，可能在未來2周內完全掌控局勢。俄方是以巨大資源成本取得上述的戰術成功，至於所有其他戰線則是轉為防禦。

不過英國國防部認為，這與俄羅斯原始計畫相比，目前並未實現任何戰略目標，俄羅斯要取得任何形式的成功勝利，需要持續投入大量人力與設備，且可能需要相當長的時間。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022



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