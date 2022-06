英情資：俄控制盧甘斯克90%土地　未來2周全面掌控

▲親俄士兵出現在烏克蘭盧甘斯克地區。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國國防部3日發布最新烏俄戰況情報稱,俄羅斯已在烏克蘭東部頓巴斯地區取得戰術上的成功,控制盧甘斯克超過90%以上的土地,可能在未來2周內取得完全掌控權。

衛報援引這份報告指出,俄羅斯在未能實現占領基輔等最初目標之後,調整作戰,把重點轉放在烏克蘭東部頓巴斯。

報告提到,俄羅斯在頓巴斯取得戰術上的成功,已經打出鬥志氣勢,目前似乎已掌握主導權,控制盧甘斯克州90%土地,可能在未來2周內完全掌控局勢。俄方是以巨大資源成本取得上述的戰術成功,至於所有其他戰線則是轉為防禦。

不過英國國防部認為,這與俄羅斯原始計畫相比,目前並未實現任何戰略目標,俄羅斯要取得任何形式的成功勝利,需要持續投入大量人力與設備,且可能需要相當長的時間。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb



#StandWithUkraine pic.twitter.com/gtepCytay9