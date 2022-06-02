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衛福部PO出包文「全台1136萬人確診」　網怒刷：假新聞不用罰嗎

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲衛福部數據誤植了 。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

衛福部出包了！該粉專於今（2）日下午2時21分貼出全台確診狀況，其中累積確診竟出現「11,366,748」的數字，引發網友抓包驚呼，「全台累積確診1,136萬了，幾乎全台半數都確診了！」

不僅粉專，衛福部LINE推播也出現錯誤數據，過了10分鐘後，又補傳新數據，累積確診正確數字應為「2,198,161」，並強調「資訊誤植，請以此則附圖為主」。

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▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲數據出現天大錯誤。（圖／衛福部LINE粉專）

消息曝光後，網友粉粉在衛福部粉專底下狂酸「確診數，再校正回歸」、「連衛福部都會犯這種低級的錯誤」、「累計有破千？昨天才破2百～才一天時間我們全台灣就一半確診了喔？」「怎麼了～你累了」、「假新聞不用罰嗎」、「這個算散佈不實報導嗎」。

另外PTT上也有網友炸樓討論，「全台累積確診1,136萬了，幾乎全台半數都確診了，還有人跟我一樣到現在都沒確診的邊緣人嗎？」「 我還沒確診啊」、「這沒300萬沒道理」、「全台灣有一半的人喔，嚇死人了喔」、「我還沒上車啊」、「該不會是機密不小心流出吧」。

▼網友狂喊不實數據。（圖／翻攝衛福部粉專、PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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