　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

走路歪斜竟是腦癌！6歲女遭宣「只剩1年」　挺過化療終獲救命機會

▲▼桃園6歲腦癌女「確診時間」通報失誤　爸含淚求救。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）

▲小希一年前被診斷出腦癌，近日好不容易獲得的救命機會，卻可能因為確診通報錯誤而導致治療有所延誤。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）

記者陳韻如／桃園報導

桃園6歲女童小希1年前因為走路歪斜、經常跌倒，父母帶她就醫，沒想到竟確診DIPG腦癌四期，生命只剩下一年。小希父母得知後晴天霹靂，但一家人仍堅強樂觀的面對，而小希也是努力地配合治療，盼能有一絲奇蹟，然而好不容易盼到了世界唯一治療孩童腦癌的方法「北榮的硼中子捕獲治療」，卻因為確診通報錯誤，讓治療有所延誤，也讓小希爸爸擔憂不已。

小希爸爸接受《東森新媒體ETtoday》的訪問提到，2021年10月間小希因出現走路歪斜，經常碰撞跌倒、吃飯掉滿地、常常把水打翻等異狀，這些一般家長都會忽略的問題，沒想到卻讓小希被診斷出DIPG腦癌四期，「是不治之症，剩下一年生命」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個消息傳出，小希父母更是晴天霹靂，但一家人仍選擇堅強面對，更是砸了近80萬元，希望能讓小希能到更好的治療。小希爸爸說，這一年來小希都非常的勇敢，不論是化療、打針、吃藥等種種治療，小希都能勇敢的面對，「這些這年紀的孩子不應該遇到的事情，她一塊帶領我們父母勇敢走下去」。

▲▼桃園6歲腦癌女「確診時間」通報失誤　爸含淚求救。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）

▲女童爸發文求救，市長鄭文燦也立即做出回應。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）

近日，「我們走到了世界唯一治療孩童腦癌的方法，北榮的硼中子捕獲治療」，因為是臨床性質，需要衛福部許可與時間的申請，「小希很努力活到了可以治療的機會」，而因治療使用清大的核子反應技術，輻射線的強度很強，需分兩次進行，日期分別於4月20日及5月20日。

然而，小希卻在完成第一次治療後，因媽媽確診，小希之後於5月12日出現症狀，13日經快篩後也呈現陽性，一家人陸續接受隔離，小希也因而錯過了第二次的治療。好不容易等到解除隔離，小希也原定今（2）日要到北榮做頭部定位，卻在5月30日的PCR採檢中呈現陽性，又因為5月13日的確診通報有所錯誤，導致小希的確診日期被定為5月30日，要再進行隔離14天，不能進行醫療行為。

小希爸爸得知此事後相當焦急，他表示，原本小希的病情都已有所控制，但因確診導致後續治療延誤，小希在近日也開始出現了癌症相關的徵兆，例如走路開始出現歪斜等，這代表著癌細胞腫瘤可能又壓迫到小希的腦部神經，而如今又因為通報錯誤，治療很可能又要延誤，讓小希爸爸不知所措，只好發文求助。

對此，桃園市長鄭文燦回應，「6歲女童有其他的疾病需要住院治療，我們第一時間就安排到榮總去住院，此個案屬舊案，後續的醫療方案仍然可以推動，不會延誤醫療行為。」」

不過，由於小希1日的PCR結果仍為陽性，即便鄭文燦親自致電小希爸爸，小希的Ct值對後續治療已沒有任何影響，但因小希要做的硼中子治療，清大實驗室要求一定要是0病毒的情況下才能進行，這又讓小希的治療必須再度延後至6月8日，代表著原本計畫5月20日第二次硼中子捕獲治療，被迫延後了19天。

對此，小希爸爸無奈表示，院方已經替他們插隊安排治療，現在只希望在6月8日的治療前，小希的病毒能降到最低，順利接受治療，否則過去所做的一切努力將前功盡棄。

ET快訊
快訊／高雄民宅火警　1男燒成焦屍
250人班機失聯！戰機緊急升空攔截　結果超傻眼
快訊／土石流漫過鐵軌！台鐵宜蘭龜山大里列車緊急停駛
台灣確診曲線類似新加坡！　陳時中：再觀察10天就清楚
快訊／高雄發免費快篩！　2類人快看領取時間地點
新北曝光「81分鐘」錄音檔　恩恩爸僅領資料不聽
衛福部PO文出包！「全台1136萬人確診」　網怒刷：不用罰嗎
強尼戴普忍6年「為何能逆轉」？　PTT推3關鍵：絕對是安珀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

基隆疫情和緩收斂明確　林右昌宣布：9大方案加速紓困復甦

南投+1320！80歲以上新增4死　逾1.7萬中低收可獲免費快篩劑

大雷雨狂炸宜蘭！台鐵邊坡土石流淹軌道　龜山-大里間單線行車

基隆+1190！6歲↓幼童新增55人確診　專責病床共收治190人

台南+6144！防疫專線擴增至421線　黃偉哲籲儘速打疫苗

宜蘭+1426！累計59死24人未打疫苖...80歲以上43人

快訊／高雄又發免費快篩！孕婦、身障者快看領取時間地點

端午划龍舟登場！　公路總局曝「3條省公路」難逃塞車

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

基隆疫情和緩收斂明確　林右昌宣布：9大方案加速紓困復甦

南投+1320！80歲以上新增4死　逾1.7萬中低收可獲免費快篩劑

大雷雨狂炸宜蘭！台鐵邊坡土石流淹軌道　龜山-大里間單線行車

基隆+1190！6歲↓幼童新增55人確診　專責病床共收治190人

台南+6144！防疫專線擴增至421線　黃偉哲籲儘速打疫苗

宜蘭+1426！累計59死24人未打疫苖...80歲以上43人

快訊／高雄又發免費快篩！孕婦、身障者快看領取時間地點

端午划龍舟登場！　公路總局曝「3條省公路」難逃塞車

「確診康復」優惠再加一！全台6飯店一人免千元　再贈600元餐飲金

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

萬海在亞洲線市佔率高達15%　公司充分掌握高經濟成長的東南亞為最大優勢

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

女大生網路約炮遇帥男模急了　狂借「學費」購4萬點數在線等

曾沛慈狠甩巴掌不手軟　「啪一聲」胡宇威帥臉當場僵掉

王柏融二軍持續調整　開路先鋒敲二壘長打！

玉山盃／桃園4番王念好單場4安打　猛打關鍵是看卡通

陸：堅決反對「台美21世紀貿易倡議」　美方應恪守一個中國原則

基隆疫情和緩收斂明確　林右昌宣布：9大方案加速紓困復甦

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

快訊／今暴增144死！本土+76967

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

醫見「台北街頭這幕」怕了：1條件不足，台灣永遠沒準備好

本土+76967　3縣市病例數破萬！

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

小孩去學校打BNT！全家竟確診　醫吐槽大型接種站

陳時中估「全國染疫率10%」反轉下降　台大醫1句話吐槽

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

快訊／安珀赫德決定上訴！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面