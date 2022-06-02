走路歪斜竟是腦癌！6歲女遭宣「只剩1年」　挺過化療終獲救命機會

▲小希一年前被診斷出腦癌，近日好不容易獲得的救命機會，卻可能因為確診通報錯誤而導致治療有所延誤。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）

記者陳韻如／桃園報導

桃園6歲女童小希1年前因為走路歪斜、經常跌倒，父母帶她就醫，沒想到竟確診DIPG腦癌四期，生命只剩下一年。小希父母得知後晴天霹靂，但一家人仍堅強樂觀的面對，而小希也是努力地配合治療，盼能有一絲奇蹟，然而好不容易盼到了世界唯一治療孩童腦癌的方法「北榮的硼中子捕獲治療」，卻因為確診通報錯誤，讓治療有所延誤，也讓小希爸爸擔憂不已。

小希爸爸接受《東森新媒體ETtoday》的訪問提到，2021年10月間小希因出現走路歪斜，經常碰撞跌倒、吃飯掉滿地、常常把水打翻等異狀，這些一般家長都會忽略的問題，沒想到卻讓小希被診斷出DIPG腦癌四期，「是不治之症，剩下一年生命」。

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這個消息傳出，小希父母更是晴天霹靂，但一家人仍選擇堅強面對，更是砸了近80萬元，希望能讓小希能到更好的治療。小希爸爸說，這一年來小希都非常的勇敢，不論是化療、打針、吃藥等種種治療，小希都能勇敢的面對，「這些這年紀的孩子不應該遇到的事情，她一塊帶領我們父母勇敢走下去」。

▲女童爸發文求救，市長鄭文燦也立即做出回應。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）

近日，「我們走到了世界唯一治療孩童腦癌的方法，北榮的硼中子捕獲治療」，因為是臨床性質，需要衛福部許可與時間的申請，「小希很努力活到了可以治療的機會」，而因治療使用清大的核子反應技術，輻射線的強度很強，需分兩次進行，日期分別於4月20日及5月20日。

然而，小希卻在完成第一次治療後，因媽媽確診，小希之後於5月12日出現症狀，13日經快篩後也呈現陽性，一家人陸續接受隔離，小希也因而錯過了第二次的治療。好不容易等到解除隔離，小希也原定今（2）日要到北榮做頭部定位，卻在5月30日的PCR採檢中呈現陽性，又因為5月13日的確診通報有所錯誤，導致小希的確診日期被定為5月30日，要再進行隔離14天，不能進行醫療行為。

小希爸爸得知此事後相當焦急，他表示，原本小希的病情都已有所控制，但因確診導致後續治療延誤，小希在近日也開始出現了癌症相關的徵兆，例如走路開始出現歪斜等，這代表著癌細胞腫瘤可能又壓迫到小希的腦部神經，而如今又因為通報錯誤，治療很可能又要延誤，讓小希爸爸不知所措，只好發文求助。

對此，桃園市長鄭文燦回應，「6歲女童有其他的疾病需要住院治療，我們第一時間就安排到榮總去住院，此個案屬舊案，後續的醫療方案仍然可以推動，不會延誤醫療行為。」」

不過，由於小希1日的PCR結果仍為陽性，即便鄭文燦親自致電小希爸爸，小希的Ct值對後續治療已沒有任何影響，但因小希要做的硼中子治療，清大實驗室要求一定要是0病毒的情況下才能進行，這又讓小希的治療必須再度延後至6月8日，代表著原本計畫5月20日第二次硼中子捕獲治療，被迫延後了19天。

對此，小希爸爸無奈表示，院方已經替他們插隊安排治療，現在只希望在6月8日的治療前，小希的病毒能降到最低，順利接受治療，否則過去所做的一切努力將前功盡棄。