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民調：近9成人反對中共對台外交打壓　支持「兩岸互不隸屬」主張

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲北京天安門廣場。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會2日公布民調結果，近9成民眾反對中共長期對我外交打壓，包括阻撓台灣參與國際組織或活動（89.6%）、反對台灣參與「印太經濟架構」（89.3%）。此外，民意不認同中共近期阻撓台灣參與WHA，誆稱在「一中原則」前提下，已對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排及照顧台灣民眾健康福祉（86.3%）。

陸委會表示，面對中共製造台海及區域安全風險，8成以上民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀（82.2%），及不認同中共聲稱「一個中國原則」、台灣是中國領土不可分割的一部分等立場（83.6%）。

另9成以上民眾反對共軍機艦持續在台灣周邊區域活動並對台演訓、恫嚇台灣（90.6%）；不認同中共長期透過操作錯假訊息，分化台灣內部，擾亂台灣社會（87%）。近8成不贊成中共批評台灣勾結外部勢力、謀獨挑釁，製造台海局勢緊張的說法（78.1%）。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會進一步指出，7成以上民眾支持政府堅定拒絕中共「一國兩制」，捍衛國家主權及台灣民主（75.8%），展現自我防衛決心，與理念相近國家共同捍衛民主自由，維護區域和平（70.5%）。

另對於兩岸疫後交流，有7成以上民眾贊成在兩岸疫情逐步穩定後，循序恢復中國大陸人士來台從事交流活動（71.6%），並支持政府在調整邊境管制措施同時，加強對中國大陸人士來台安全管理（76.7%）。

陸委會強調，中華民國是主權國家，北京長期操作錯誤定位的「一中原則」，限縮我國際空間、加大對台政軍脅迫等，這些違反國際秩序與和平的行徑，已引起國際社會高度關切，台灣民意也堅決反對。

陸委會還說，政府將持續提升自我防衛能力，與美、日等價值共享的夥伴深化合作，堅定捍衛國家主權與台海安全，「也呼籲北京當局放棄以武力恫嚇處理分歧的作法，真正面對中華民國存在的客觀事實，方有助於兩岸良性互動。」

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在111年5月26日至29日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,070份，信賴度為95%，抽樣誤差在±3.00%。

▼民調結果配布表。（圖／陸委會）

▲▼民調：近9成人反對中共對台外交打壓　支持「兩岸互不隸屬」主張。（圖／陸委會）

▲▼民調：近9成人反對中共對台外交打壓　支持「兩岸互不隸屬」主張。（圖／陸委會）

▲▼民調：近9成人反對中共對台外交打壓　支持「兩岸互不隸屬」主張。（圖／陸委會）

▲▼民調：近9成人反對中共對台外交打壓　支持「兩岸互不隸屬」主張。（圖／陸委會）

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