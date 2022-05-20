　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國家核心技術人員赴陸須經審查　陸委會：違者最高可罰1000萬元！

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

立法院20日三讀通過「兩岸條例部分條文修正草案」，對從事涉及國家核心關鍵技術業務之人員，建立赴陸審查機制；並針對陸資假藉人頭違法來台投資，明確規範人頭為處罰對象。對此，陸委會表示，未來國家科學及技術委員會將會商有關機關訂定子法，陸委會也將積極與各部會協調，及早做好配套工作。

本次修正有兩大重點，一、針對受政府機關（構）委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之人員，建立赴陸審查機制。二、針對陸資假藉人頭違法來台投資，及陸企違法在台從事業務活動，明確規範人頭為處罰對象，並提高相應之刑責。

陸委會提到，近年因中國大陸企圖竊取我國產業技術之案例頻生，為維護台灣整體經濟及產業之優勢，並防範我國產業及技術不當外流，危及國家安全及利益，確有必要以整體國家安全的角度，對產業技術進行保護。

▼涉國家核心關鍵技術業務之人員赴陸須經審查。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼華信航空,客機,航班,ERJ-190AR,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,E190,巴西航空工業公司EMBRAER。（圖／記者李毓康攝）

陸委會指出，配合國家安全法修正草案建構之「國家核心關鍵技術營業秘密」的層級化保護體系，爰修正兩岸條例第9條及第91條，明定受政府機關（構）委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，赴陸應經審查會審查許可，違者可處新台幣200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

陸委會還說，另鑒於中國大陸營利事業透過第三地區投資之公司來台從事業務活動之情形愈趨頻繁，實務上亦屢有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿其身分或資金來源來台投資，規避我國法律規範，從事不當挖角等行為，已嚴重影響我國經濟及資本市場秩序，有必要予以強化管理，以有效遏阻，爰修正兩岸條例第40條之1、第93條之1及第93條之2，明定中國大陸營利事業於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動，違者可處3年以下有期徒刑﹔而為規避陸資在台投資應經主管機關許可之規定，將其名義提供或容許他人使用者，得由主管機關處新台幣12萬元以上2500萬元以下罰鍰。

陸委會強調，本次修法感謝立法院朝野各黨團委員支持、社會各界提供寶貴意見，以及相關部會共同努力，在法制上建立更嚴密完善的國安防線，加以有效管理並遏阻不法，維護台灣的國家安全、經濟發展及產業競爭優勢，「未來國家科學及技術委員會將會商有關機關訂定子法，本會也將積極與各主管部會協調，及早做好各項配套工作，並加強宣導，以利民眾遵循。」

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
「只是感冒」他快篩2條線　友1句話笑噴！魔性片19萬人朝聖
快訊／林昶佐確診！　自曝身體狀況
鼎泰豐炒飯「精隨曝光」　婆媽驚呼：難怪這麼多料！
快訊／確診口服藥哪裡領？　北市公布3管道
馬斯克爆性騷擾空姐！　露鳥要求色情按摩
轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜：期待的是快速解決問題
BNT開放預約！　新北「接種對象、施打時程」一次看
快訊／台中女未打疫苗確診！　隔天腦幹出血亡
快訊／天天確診破萬！　柯文哲讚「1戰術」：守住醫療沒垮掉
快訊／國中會考「確診＋快篩陽」2901人　二類備用試場653
快訊／戴資穎三局擊敗中國何冰嬌！　晉級泰國公開賽4強
快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲狂讚「國人自動自發」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抹黑徐巧芯！造謠者疑「柯黑粉專」管理者　柯文哲：網軍無所不在

快訊／林昶佐確診　自曝身體狀況「咳嗽﹑發燒」

蔡英文執政6週年施政評價　柯文哲：小英總統可以勇敢一點

確診口服藥哪裡領？柯文哲提三管道　視訊診療、防疫門診、親友代領

轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜：新北期待的是快速解決問題

國家核心技術人員赴陸須經審查　陸委會：違者最高可罰1000萬元！

BNT疫苗即日起預約！新北市接種對象、施打時程一次看

快訊／天天確診破萬！柯文哲讚「防疫急門診」戰術：守住醫療沒垮掉

快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲讚國人自動自發：活動下降

快訊／侯友宜宣布今啟動「分群照護」　提供3種年齡層不同醫療照護

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

抹黑徐巧芯！造謠者疑「柯黑粉專」管理者　柯文哲：網軍無所不在

快訊／林昶佐確診　自曝身體狀況「咳嗽﹑發燒」

蔡英文執政6週年施政評價　柯文哲：小英總統可以勇敢一點

確診口服藥哪裡領？柯文哲提三管道　視訊診療、防疫門診、親友代領

轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜：新北期待的是快速解決問題

國家核心技術人員赴陸須經審查　陸委會：違者最高可罰1000萬元！

BNT疫苗即日起預約！新北市接種對象、施打時程一次看

快訊／天天確診破萬！柯文哲讚「防疫急門診」戰術：守住醫療沒垮掉

快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲讚國人自動自發：活動下降

快訊／侯友宜宣布今啟動「分群照護」　提供3種年齡層不同醫療照護

抹黑徐巧芯！造謠者疑「柯黑粉專」管理者　柯文哲：網軍無所不在

正妹租客2年未扔垃圾！房東進門「直擊地獄產物」清潔工掃出27桶

施名帥「520登記送醬油」　朱芷瑩曖昧回應…網全急催：快去啦

獨／洪偉珠過世前「都在忙柯南」　友人嘆：誰想到幾個小時後放棄急救

北韓疫情爆炸！民眾難忍物資短缺「爆脫北潮」　2人偷渡中國被捕

驚悚！澳洲市場出售手套　竟是用「貓咪毛皮」製成

大飛快篩陽性！　嘆「英國研究是正確的」：Covid還是發現我了

住花蓮最美城堡飯店送早、晚餐　還能免費住台北星級飯店零食吃到飽

台中榮總「大型PCR給藥得來速」上路　首日500人到場排隊超順暢

我們要加薪！全國碼頭工會聯合會力挺「港埠業務費擬調漲方案」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

呱吉狂飆髒話！氣炸被徐巧芯指違停紛爭主謀

徐巧芯道歉了！呱吉還原始末　「我本人沒接到電話」

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

蘇貞昌稱蔡英文就職6週年「有政府會做事」　侯友宜11字回應

BNT疫苗即日起預約！新北市接種對象、施打時程一次看

快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲讚國人自動自發防疫

余天退選內幕有林佳龍「暗盤交易」？　正國會喊告

快訊／天天確診破萬！柯文哲揭守住醫療量能關鍵

台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

快訊／「0+7」新制上路　蘇貞昌：民調顯示8成民眾支持

更多熱門

相關新聞

國台辦：民進黨欺騙嘴臉暴露無遺

國台辦：民進黨欺騙嘴臉暴露無遺

香港前政務司長李家超8日當選香港行政長官，陸委會8日強調，其應停止傷害香港自由人權。對此，國台辦今（9）日回應稱，民進黨之所以說三道四，就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使他們長期以來欺騙台灣民眾的嘴臉暴露無遺。

國台辦稱願助台買快篩　陸委會回應

國台辦稱願助台買快篩　陸委會回應

《開羅宣言》威脅台灣主權？

《開羅宣言》威脅台灣主權？

陸委會：政府4道把關確保國安零風險

陸委會：政府4道把關確保國安零風險

少數在台陸生「證實」確診

少數在台陸生「證實」確診

關鍵字：

兩岸條例陸委會核心關鍵技術

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

增49死！本土增8萬5720例

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面