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搬家翻到「泰國聖物」！妹子慌爆求救…內行警告：亂處理恐出事

▲搬家（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不少人搬家的時候會發現已經遺忘的物品。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

搬家或整理家裡的時候，經常能發現被遺忘已久的物品。一名女網友最近就在家裡找到先前買的「泰國聖物」，但不知道要怎麼處理，慌張的PO文求救。有人看到後建議，「可以帶到廟裡解決」，但也有內行網友勸說，在沒詢問過神明的狀況下就亂處理，恐怕會出事。

原PO在「Dcard」發文表示，她先前曾在台南武聖夜市買了一個泰國聖物回家，還有和朋友買了黃大仙的符咒，但時間一久就忘記了。直到最近要搬家才想起它們的存在，不知道是否要繼續留著，但也不敢隨意對待，只好上網求助，也後悔嘆說「現在才發現都亂買東西，都不知道怎麼處理」。

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▲▼搬家驚見「泰國聖物」　妹子慌了。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發現多年前買的泰國聖物。（圖／翻攝自Dcard）

有網友看到PO文後留言表示，「去廟裡拜拜後，丟到火爐裡面燒掉」、「平常沒在供奉也沒在幹嘛，隨便丟著都沒事的話，那基本上就是丟掉也沒差的東西」、「還以為是保險絲」、「它就是普通的符管，不需要特別處理，對妳也沒有傷害，擺著就好，如果不要了就火化吧」、「之前也曾經亂買過，後來是裝在全新的紅包袋裡丟垃圾桶，給你參考」、「你信這種東西嗎？不信的話丟掉即可」。

但也有人認真勸說，「這個是經文的打固（符管），如果不要又想要尊重祂的話，可以上佛牌交流群，如果免費讓的話一定有人會要的。比較不尊重的做法就是直接丟掉，畢竟它是經文，直接丟棄比較不尊重。再來是最重要的一點，不要聽那些什麼拿到廟裡功德箱，或是直接拿去金爐燒掉的垃圾玩笑話，不然嚴重點怎麼出事的都不知道，除非你有先燒香稟報，並且擲杯確定神明要幫你處理才可以這樣做，不然拿不同法門的東西到廟裡隨意自主的處理就是不敬，況且是在你不確定是什麼東西的情況下，如果是陰物就更嚴重，嚴重點就是會有問題」。

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