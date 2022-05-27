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全台狂威王爺「2戰車坐駕」　狂盯前方1亮點！千人跪：武力太強大

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO笑虧，戰車抓不出毛病，被開來廟裡「淨化一下」 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會把新車開去廟進行「淨車儀式」，祈求行車平安。不過有民眾直擊，王爺廟竟然出現稀客，兩台國軍戰車停在廟前方，還請來「站崗大將」駐守，引發千名網友噴笑直呼「神明的坐駕越來越猛了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》轉貼一張照片，可見寺廟出現稀有車種，竟出現兩台國軍坦克車，讓原PO看得目不轉睛之餘，還幫補上小劇場對話，「報告班長！抓不到毛病，班長：開去擲筊！」

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照片可見，遮雨棚下方停了兩台迷彩塗裝戰車，前方還有一隻「站哨大將」狗狗駐守巡視四周，畫面衝擊又逗趣。

文章曝光後，引發千名網友笑虧，「這是新車交車在過爐淨車是嗎」、「請這一團來繞境應該不便宜」、「祝福瞄準提高命中率」、「代天府是不是武力太強大一點」、「神明要處理大條的，需要火力支援」、「戰車也需要神功護體」、「神明的坐駕越來越猛了」、「現在廟公都不請了，直接用戰車看護，強啊」。

另有網友眼尖發現，該廟位在「台東知本」、「代天府上面有知本兩個小字」、「代天府最新坐騎」、「王爺公新招的兵馬」、「王爺：我現在的兵將有配備有戰車」。

▼網友朝聖驚呆。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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