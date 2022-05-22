向神明取得22個連續聖杯+2立杯　他稱新冠疫苗會害死人...這下慘了

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊一名男子在抖音平台散播「疫苗是政府謀財害命」的影片，片中可見男子在廟裡問神明，「打任何一家廠牌的疫苗是否都會導致人類生病、死亡」，接著擲茭出現「立杯」，他激動請示多位神明都得到聖杯的結果，因此以宗教信仰認定疫苗有問題。但這樣的影片，可能會讓男子吃上3年牢飯或3百萬元的罰金。

▲男子請示神明並擲茭，把結果拍成影片，以宗教信仰認定疫苗有問題，將被依法送辦。（圖／翻攝自男子抖音）

影片中男子以第一人稱視角，對諸神問了兩個問題：第一，強迫、強制、威逼、利誘、引誘人民去打新型冠狀病毒COVID-19疫苗的政客、專家、學者，這些人都會在3年內，會有現世報、會下地獄，永世不得超生、倒楣三代、衰運連連。該題在神農大帝面前得到3個連續聖杯。

第二，打新冠病毒疫苗是沒有效果、沒有功效、沒有意義。不管是任何一家廠牌，輝瑞、默德納、AZ，這些疫苗都會造成人類的副作用，會害人類生病、死亡。該題在關聖帝君像面前擲茭得到3個連續聖杯跟1個立杯、虎爺1個立杯、媽祖3個連續聖杯、註生娘娘7個連續聖杯、文昌帝君6個連續聖杯。

▲男子得到「立杯」情緒激動。（圖／翻攝自男子抖音）

男子以22個聖杯+2個立杯認定疫苗是政府謀財害命的手段，影片中還說「請訂閱+分享+下載影片，積功行善救人一命，拜託了」目前該影片按讚數高達1.3萬，還有5373次分享。

網友留言說，「謝謝您的努力與影片，我帶女兒去請示土地公也說不能打」、「天啊」、「神明慈悲」，也有網友說，「這個杯是你自己帶的吧！」、「這個杯在哪裡買的到呢？」、「呵呵！是要拿神明墊底啊！」、「很辛苦，拍很久唷」。

桃園一名女子看到朋友轉傳該影片，立即向轄區警方報案，警調查發現，上傳抖音影片的是新北市新莊區的41歲張姓男子（倉庫管理人員）。張男到案否認犯行，辯稱他沒有抖音帳號，警詢後依違反【嚴重特殊感染性肺炎防治及振興特別條例】函送法辦，最高可處三年以下徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。