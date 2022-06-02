陳時中：福吉美列Omicron恐成「未來試劑」　Ct值24以下都驗得出

▲7-11開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每人限購2劑。（圖／記者林育綾攝）



記者嚴云岑／台北報導

韓國製唾液快篩「福吉美」遭國民黨立法院黨團踢爆測不出正在流行的Omicron變異株，要求指揮中心「踹共」。對此，指揮中心指揮中心指揮官陳時中表示，過去仿單不會提到新的變異株，否則就成「未來試劑」。而食藥署受理進口申請時，也使用Omicron病毒做相關測試，「Ct值24以下都驗得出」。

國民黨立法院黨團今天舉行「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會。黨團書記長萬美玲會中表示，「快篩陽即確診」上路後，篩檢這件事情越來越重要，尤其是很多父母為了幫孩子快篩，購買唾液快篩給孩子驗，但最近國民黨團接到檢舉，福吉美唾液沒有辦法準確地驗出Omicron病毒，還發現其原廠說明書就指，只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，就是沒有標示Omicron。

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萬美玲質疑，連後來核准的唾液快篩廠商「易安可」也製作文宣，標示福吉美沒有辦法驗出Omicron，如果這是假的，為什麼沒有看到代理商出來做澄清？難道民眾花錢買這個唾液快篩，反而變成冤大頭嗎？不就是買了一個「沒有用的廢物」回來嗎？遑論這還可能因此延誤民眾就醫時間，簡直就是「政府殺人」，痛批「無良的廠商加上無能的政府」，簡直非常可怕。

陳時中下午在記者會回應，「福吉美」雖然需要到Ct值24以下才驗得出，但依然符合我國EUA標準，而過去就擬定的仿單不會有列入新的變異株，否則就成了「未來試劑」。