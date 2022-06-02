YouTube新功能登場！手機電視同步連線　未來還有「購物」功能

▲YouTube新功能，讓手機與電視能同步。（圖／YouTube提供）

記者陳俐穎／綜合報導

YouTube今日宣布，將推出一項全新功能，幫助使用者輕鬆連結電視與 iOS 或 Android 手機，在大螢幕上觀看 YouTube 影片時，能同步在手機上與喜愛的內容進行更多互動。 可以一邊閱讀影片說明、發布留言、與親友分享影片，或是透過傳送超級留言及加入會員等方式支持喜愛的創作者。

如果想使用這項功能，你必須在手機和電視上登入同一個 YouTube 帳戶。首先，開啟電視上的 YouTube 應用程式，然後再打開手機上的 YouTube 應用程式，在自動彈出的提示訊息上點選「連結」，讓手機與電視同步。

YouTube發現，超過 80% 的使用者會在觀看電視的同時一邊使用其他電子裝置，因此深入探討這個現象後，發現使用者在電視上觀看影片時，不只會同時開啟 YouTube 的行動版應用程式，也會同時透過手機和影片內容互動，例如對影片表示喜歡或訂閱頻道，因此決定加強手機與電視體驗的連結。

對於未來更新規劃，YouTube表示，在設法將互動體驗帶往客廳的同時，也會盡力為使用者打造更完善的 YouTube 平台。隨著這項新功能推出，手機不僅成為用途極廣的互動式裝置，還能充分運用各種服務。並且已經開始測試全新設計的影片觀看頁面，將更多獨特的 YouTube 功能直接顯示到大螢幕上，例如在電視上瀏覽影片中出現的產品，讓看到喜歡的產品時，便隨時可以拿起手機採取行動。