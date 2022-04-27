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YouTube斗內功能「超級感謝」 　今起台灣也可用了！

▲台灣的YouTuber也可以使用「超級感謝」功能，讓粉絲小額贊助。（圖／YouTube提供）

▲台灣的YouTuber也可以使用「超級感謝」功能，讓粉絲小額贊助。（圖／YouTube提供）

記者吳佳穎／台北報導

YouTube 付費數位產品經理 Samantha Stevens今(27)日指出，包含台灣在內的 68 個地區，只要符合資格的YouTube 合作夥伴計畫創作者，現在都能使用「超級感謝」 (Super Thanks)功能，為創作者提供額外的收益來源，觀看 YouTube 影片的粉絲可購買價格介於 2 至 50 美元 (約台幣60元~1500元) 不等的各式超級感謝。

YouTube 說明，去年宣布推出「超級」系列功能中的超級感謝 (Super Thanks)，就像超級留言和超級貼圖一樣，這項功能不僅為創作者提供額外的收益來源，也能協助創作者加深與觀眾之間的情誼。在將這項功能開放給部分創作者使用之後，我們收到了很多正向的回饋。

觀看 YouTube 影片的粉絲可購買價格介於 2 至 50 美元 (或等值當地幣值) 不等的各式超級感謝，藉此向喜愛的創作者及內容表達謝意與支持。

粉絲也會在頻道影片中看見有趣的動態 GIF，且 YouTube 系統還會以醒目的色彩呈現購買留言，讓創作者可以對這則留言表示喜歡及送出愛心。

另外，觀眾現在也能自行訂製超級感謝的留言內容，這是超級感謝 Beta 版推出後最多使用者要求的功能，YouTube 希望透過這項變更，深化創作者和忠實粉絲間的互動。

YouTube說，今天開始擴大超級感謝的適用範圍之後，全球 68 個地區中，數百萬名參與 YouTube 合作夥伴計畫的創作者、以及透過電腦和行動裝置使用 YouTube 的觀眾都可以使用這項功能。歡迎創作者前往 YouTube 工作室，透過輕鬆一按即可啟用這項功能，不需額外的設定或維護作業，就能增加為影片賺取額外收入的機會。如今創作者已可透過 10 種方式在 YouTube 上賺取收益。

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