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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／斯洛伐克訪團6月5日抵台　晉見蔡英文、赴高雄簽夥伴協定

▲▼斯洛伐克國民議會。（圖／翻攝自Milan Laurenčík臉書）

▲斯洛伐克國會訪團將在6月來台訪問，圖為國民議會。（圖／翻攝自Milan Laurenčík臉書）

記者呂晏慈／台北報導

去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台，時隔半年後，外交部發言人歐江安2日在例行記者會上表示，外交部誠摯歡迎，斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）偕國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，將在今年6月5日至10日以外交泡泡方式聯合組團訪台。

歐江安表示，這次訪問團的目的是為了台灣和斯洛伐克國會的友誼和誠摯的交流，並且深化兩國經貿、科技領域的合作關係，外交部對於斯洛伐克國會聯合訪問團表達高度歡迎。這次訪問團還包括其他重要國會議員，有來自外交、國防、財政、歐洲事務4個委員會，都會有跨黨派重量級議員來訪問台灣。

歐江安說，此行是兩年有疫情以來，斯洛伐克國會副議長、領袖、重要行政官員首度籌組代表團來台訪問，展現出無論是斯洛伐克的中央政府、地方政府，都對於展開台灣的交流、深化台灣與斯洛伐克的關係，以及能夠深化雙方友誼，展現出高度重視。

對於訪團行程，歐江安說明，訪團將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，
以及科技部次長、衛福部相關官員等，游錫堃、吳釗燮都將分別設宴款待，吳釗燮將頒贈睦誼獎章給友台小組主席，並將簽署民事、商事協議，訪團也將到中央研究院生技研究園區、工業技術學院、國研院台灣半導體研究中心參訪，與電子、電機、工業代表會晤，並前往高雄市拜訪市長陳其邁，簽署夥伴締盟協定。

外交部說明，此次訪團成員包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）議員、齊阿克（Miroslav Ziak）議員、史丹奇克（Andrej Stancik）議員，以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等官員。

外交部說明，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均為台灣長期友人，推動國會通過友我決議案不遺餘力；斯洛伐克國會自上年外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案，本年國會外交、衛生及歐洲事務三個委員會於一週內連續通過三個支持台灣參與WHA的決議文，肯定我國防疫典範及援助烏克蘭難民的人道義舉，同時支持台灣參與世衛組織。此外，在去年我國疫苗短缺之際，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均敦促斯國政府捐贈我國16萬劑疫苗，展現斯國國會對台灣的鼎力支持。

外交部指出，德若巴省長擔任國會議員期間曾三次訪問台灣，並協助推動 「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。此行是第二度以省長身分訪台；高雄市於2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，開啟兩國地方政府「善循環」的交流合作。德若巴省長此行將與高雄市締結夥伴協定，並親自主持招商說明會，以增進布拉提斯拉瓦省與高雄市的貿易往來及投資商機。

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