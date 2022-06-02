爸傳早安圖到群組　她見「大尺度圖」超母湯！爸急收回：傳錯了

▲爸爸傳得早安圖讓原PO很傻眼 。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

隨著科技日新月異，越來越多年長者也跟上使用智慧型手機的潮流，進而衍生出傳「長輩圖」的這種文化，一名女網友表示，爸爸很喜歡傳長輩圖，因此安裝一個軟體，讓爸爸方便找圖，怎料爸爸之後傳的圖片超母湯，整個歪掉，她分享群組對話紀錄，網友們看完後全笑翻，「爸爸壞掉了！」

原PO在Dcard上發文，爸爸時常在家裡群組發早安長輩圖，於是她替爸爸安裝一款搜圖軟體，方便爸爸可以找圖片，沒想到爸爸傳的早安圖風格大變，越來越歪樓，「變成梗圖的形狀了」。原PO貼出爸爸傳來的詭異早安圖，包括「天線寶寶說你好」、「早上起床，便便很順暢」。

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某天爸爸甚至還傳了「美好的一天就從幹XX開始」，大尺度的文字讓原PO和哥哥驚呆，「不是，你們夫妻在幹嘛我不想知道，後來問果然是他看錯圖傳錯了」，不過逗趣的內容也讓原PO感到可愛，「期待他給我們更多這樣的驚喜」。

貼文一出，網友們笑翻，「叔叔！傳早安圖也要看一下字啊」、「你爸媽會不會也誤傳給其他群組，或朋友了」、「可能一年後要有弟弟妹妹了」、「好朋友早上都是互相問候對方老母，哈哈，又是活力充沛的一天」、「或許你爸只是在陳述一個事實」、「我也想要爸媽傳這種梗圖代替早安圖」。還有網友分享家裡長輩傳的超母湯訊息，「有一天早上我阿嬤發來了一個豬吸人奶的影片，把我一瞬間搞清醒了」。

▼爸爸開始傳一些搞笑的哏圖當早安圖。（圖／翻攝自Dcard）