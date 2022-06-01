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送禮被洗臉！男友媽嫌假惺惺「整盒丟垃圾桶」　她崩潰：無法再忍

▲婆媳問題。（圖／CFP） 

▲一名女子在見家長時想送禮討歡心，不料卻遭洗臉。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

這段感情還走得下去嗎？一名女網友表示，男友的媽媽不知什麼原因不太喜歡她，她為了要討對方歡心，特地去買了禮盒，想要在見面時送給對方，殊不知在見面當天，男友媽竟當場洗臉她，甚至把她送的禮盒跟其他垃圾一起丟進大垃圾桶，讓她眼淚直接潰堤，「沒辦法再容忍了...」文章一出，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，她和男友的媽媽只見過2次面，但對方態度都很冷淡，有一種不太喜歡她的感覺，她也找不到原因，「只知道男友說媽媽本來就不希望他交女友，希望他把重心放在工作上。」

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▲一名女子在見家長時想送禮討歡心，不料卻遭洗臉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲男友媽把禮盒直接丟進垃圾桶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO表示，2人交往了一段時間後，基於禮貌想要帶另一半給家人認識，而她在知道男友媽喜歡吃零食後，為了討對方開心，特地開車到八德買了一個牛軋餅禮盒，希望能讓男友媽早日接受她。不料到了見面當天，男友媽卻當場洗臉原PO，要她不必假惺惺，並把禮盒跟著其他垃圾一起丟進了大垃圾桶。

對此，原PO眼淚直接潰堤，沒辦法再容忍，男友雖安慰她「媽媽很排外，就是爛脾氣」，但她還是無法接受男友媽的行為，痛苦表示「要丟也等我們走之後再丟吧？真的不想因為對方的媽媽跟男友分手...」

▲一名女子在見家長時想送禮討歡心，不料卻遭洗臉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛狂勸「不被長輩祝福的婚姻不會幸福，放生吧」、「世上那麼多男人，拜託真的不要委屈自己」、「好扯，人跟人基本的尊重都沒有」、「我會不再示好，妳同樣是家人的心肝寶貝，憑啥這樣被羞辱」、「還沒結婚就詮釋了惡婆婆，快閃」、「有問題的家庭根本不必留戀」。

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