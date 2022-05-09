母親節送家電是地雷？ 她曝「1優勢」大讚：累積的時間不得了

▲母親節該不該送家電，引發兩派看法。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

實習記者廖翊慈／綜合報導

昨（8）日是母親節，各大電商平台都準備了滿滿的檔期優惠，讓大家能好好挑選母親節禮物。就有許多人在網路上徵求送禮意見，結果引發「該不該送家電」的兩派討論，財經網美胡采蘋則指出，雖然有不少網友強調不要送母親家電，但她認為送家電有「一項優勢」，而且長期下來「能累積出來的時間不得了」。

胡采蘋在臉書發文指出，前陣子她看到一篇文章，說母親節拜託不要送什麼洗碗機、吸塵器等家事小家電，而且文章語氣頗兇，意思就是送這些東西根本不了解母親的辛苦，應該送度假券、飯店住宿、SPA這些，然後留言區一片罵，好像送家電罪大惡極。

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胡采蘋表示，她很喜歡這種家事小電器，「其實我深深的覺得，一個好用的家電真的可以省很多力氣，例如某D吸塵器，吸過去真的乾乾淨淨全身舒暢，真的比很多清掃工具省時又徹底。很多家電現在都設計得超amazing我超愛的」，不僅如此，她還說到近期廠商送了他很多公關品，試用的過程也讓她很開心。

▲胡采蘋表示，選對好用省時的家電，能幫媽媽省下很多時間。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

她補充說明一個家電的優勢，「送媽媽一個好的工具，幫媽媽縮短做家事的時間，尤其是如果你們不住在一起的話，其實這些工具也可以讓媽媽得到更多自己的時間，而且是每天都省下一點，長期下來累積的時間不得了，尤其這個工具如果你自己也很愛用，那你也會很想要做家事，就更有機會減輕媽媽的負擔」，她也認為不一定住宿券或是SPA套組就一定是最好的禮物，省時方便的家電也許能帶給媽媽日常生活中的小確幸。

文末她總結說道，「那篇文章有一定的道理，但並不是道理的全部，我覺得把所有送家事小家電的子女一律打為不懂媽媽辛苦，實在也太恐怖了呀。」

許多網友也認同她的說法，「還是要看每個媽媽的需求是什麼」、「我是媽媽，我會想要bosch洗碗機耶～」、「我寧願要有非常好用的家電，很多媽媽真的更愛實用性的禮物。渡假卷這些，都還不一定有時間可以去感受，但好的家事用品天天都可以滿足媽媽」。

不過還是有部分網友對於「送家電當母親節禮物」感到不認同，「這些帶來方便省事的家電平時就要買呀，讓家事方便點，家裡的每個人都可以參與，跟母親節沒關係」、「我沒辦法接受送我這些家電耶，母親節媽媽本人只想要休息！而且傳統上很多時候就是把家事=媽媽的事，送家電說是減輕媽媽的負擔，不如好好分配一下家庭勞務的安排啊！」