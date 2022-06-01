鼓勵兒童施打疫苗增強保護力　熱心民眾買米乖乖獎勵真勇敢

▲熱心民眾買米乖乖獎勵兒童真勇敢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著肺炎疫情確診數的增加及年齡層下降，疫情指揮中心鼓勵兒童能接種疫苗以增加自身保護力。台東縣縱谷地區截至目前為止超過1000例的確診個案，其中台東縣關山鎮將近500例；關山鎮衛生所在上個月開始巡迴校園施打兒童疫苗，今天有地方熱心民眾集資買零食點心獎勵小朋友能勇敢面對、也祝福疫情能夠「乖乖」早日恢復正常生活。

今天早上關山鎮衛生所疫苗注射區出現一群小朋友在等待準備施打兒童疫苗，現場除了老師和家長外還有熟悉的卡通節目陪伴。關山義消分隊長周福安並在小朋友疫苗注射後親切送上「關山米乖乖」，不僅小朋友拿到連醫護人員也開心接受，周福安祝福大家都能平安、健康度過這波疫情。



關山鎮立幼兒園和鴻德幼兒園共計有33位小朋友在家長同意下預約施打兒童疫苗，有的小朋友眼淚留在眼眶打轉說「我很勇敢都沒有哭喔！」周福安說，關山近來公布的「確診數」相較鄰近鄉鎮中是有些高，加上得知衛生所目前正在進行兒童疫苗的施打，所以希望以實際行動來力挺防疫；感謝包括關山室內裝修工程、山葉機車、竹筒屋美食、東翰電器、陳泰郎及其親友等熱心店家和個人響應集資購買40箱的「關山米乖乖」，期盼作為鼓勵小朋友勇敢面對、護理人員辛苦防疫，而期盼疫情也能都「乖乖」不要再有確診。



關山鎮衛生所主任顏雪如表示，關山鎮幼兒疫苗施打從5/23起跑，而施打年齡則為5歲以上11歲以下的學童。本次由學校統一造冊，衛生所下鄉至各校施打，目前統計同意施打共計349位學童，呼籲善加利用校園集中接種疫苗，若家中孩童因其他因素當日無法在校施打，可以至校方領取同意書及補接種單後電洽衛生所預約施打時間。