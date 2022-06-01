兒罹癌長期臥床…74歲媽揮刀砍頸「盼他解脫」！二審判2年7月

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／資料照）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北1日電）桃園邱姓老婦不忍罹癌兒子受折磨，盼兒子獲解脫，持刀朝兒子脖子揮砍，兒子及時求救撿回一命，一審依殺人未遂罪判邱婦2年7月。二審今天駁回上訴，仍判2年7月，全案可上訴。

二審台灣高等法院指出，邱婦因罹病是否可以入監執行，牽涉受刑能力問題，提醒檢察官在尚未開始執行前，可先送鑑定究明。

全案緣於，74歲的邱姓婦人認為兒子因罹患疾病長期臥床，為疾病所苦，為了使兒子永久解脫疾病折磨，基於殺人犯意，於民國108年8月3日下午1時許，在桃園市大溪區住處，持菜刀朝兒子頸部接續揮砍數次，她再割腕欲自殺。

判決指出，兒子在失去意識前以手機傳送LINE訊息向哥哥、姑姑求救，哥哥看到隨即到場查看，並報警求救，經警消人員到場處理，迅速將受傷母子2人送醫，2人始均倖免於難（兒子另在109年6月12日因病去世）。

一審依殺人未遂罪，判邱姓婦人2年7月徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，邱婦辯護人請求宣告緩刑，二審今天認定原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判2年7月徒刑，還可上訴。

二審指出，受限於刑法第74條第1項所定「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」要件，縱使宣告刑3年以下且已無再犯高度風險性，仍必須進行機構內處遇。

二審表示，對比日本刑法將緩刑的適用從宣告刑2年提高至3年，為達犯罪者再犯防止與改善更生目的，增訂刑之一部緩刑制度，台灣緩刑制度未與時俱進。

二審指出，台灣現行規定導致被告雖鑑定評估家庭社會系統支持程度尚佳、工作或對應社會角色的維持程度良好，並無明顯風險因子，但考量宣告刑度超過2年，本件無從給予緩刑宣告。

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