2支iPhone13秒變空盒子　偷8萬手機...男躲5小時投案

▲▼台中男子利用2個手機空盒調包價值8萬元手機，警方追查5小時後，透過男子母親策動出面投案。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲余姓男子缺錢花用又欠債，昨天下午5點多在中區一家通訊行佯稱要買手機，趁店員轉身之際，將2個空盒子調包裝有手機的盒子，後來佯稱講電話離去，店長發現手機被調包隨即報警，警方調閱監視器，直到余嫌走了5、6百公尺騎機車，才以車找人，連絡余嫌母親勸說，余嫌才出面投案。

余嫌昨天下午5點多在中區成功路某家手機行，供稱要買2支蘋果最新型手機，市價共8萬元，先是趁店員不注意，偷拿下掛在牆壁的2個手機空屋，後來店員拿出2支裝有手機的盒子放在玻璃櫃上，趁店員轉身之際，迅速將手上空盒調包手機盒，隨即假裝講電話，邊講邊走出店外，店員還沒發現，不過在遠端監看的店長卻看得一清二楚，馬上報警。

警一分局繼中派出所根據店家提供影像，發現1名白色上衣男子涉有重嫌，調閱路口監視器，一直追蹤男子去向，男子走了5、6百公尺後騎機車離去，警方這才根據車牌，查到男子住家。

警方表示，余嫌住在海線，租屋在市區工作，於是透過余母親情喊話，策動余嫌出面投案，5小時後，余嫌現身派出所，訊問後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。