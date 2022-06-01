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社會 社會焦點 保障人權

夜潛貴族女校狂偷！189名師生被當ATM...新北男落網竟曝這句話

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區貴族衛理女中2度遭竊！39歲金姓男子因缺錢花用，從新北市遠赴該校行竊，過程更狡猾以頭套遮臉，共189名師生遭竊近30餘萬，含振興券、美金。警方經查，發現他相當聰明，利用徒步、搭乘捷運方式設斷點，增加警方調閱監視器上困難，所幸仍於土城住處逮到人，被逮後，他也向警表示「很驚訝窗戶沒鎖」士林地檢署偵結，依竊盜罪提起公訴。

根據警方調查，39歲金姓男子平時住在土城區，以打零工維生，於2020年、2021年間2度潛入該校，搜刮師生放在校園、教室裡的財物，校方獲悉後立刻報警處理，警方隨即調閱監視器追查，發現金從不用私人交通工具，全都以徒步、搭捷運代步。

▼土城金男跑衛理女中偷竊，從深夜偷到清晨狂搜刮5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼土城男跑知名女子中學偷東西，從深夜偷到清晨連挖5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

該名校屬於住宿型學校，因此學生都會帶不少錢放在教室，2020年9月份傳出首次教室遭竊嫌侵入，當時共計偷走103人新台幣約24萬餘元，還有其他禮券，由於當時校園並無裝設監視器，因此抓不到人；2021年11月傳出竊嫌入侵，偷走86名師生新台幣13多萬元、人民幣1百元、美金1百元以及振興券6百元等，警方研判2案為同一人所為，因此擴大監視器調閱。

▼金嫌連振興券也偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼土城男跑知名女子中學偷東西，從深夜偷到清晨連挖5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

經警方抽絲剝繭後，發現金嫌從不搭乘私人交通工具，出入都是以徒步或搭乘捷運的方式，在去年11月侵入女校時，更是囂張的從晚上偷到隔天清晨才離去，離去時先徒步到士林捷運站，搭車到台北車站後，在路邊閒晃走到西門町捷運站，最後搭車返回板橋，再徒步走回土城住家。

警方鎖定金姓男子逃逸方向，在1個月後於土城住處將他逮捕，金男坦承行竊，並向警方表示「沒想過學校竟然不鎖窗戶」，同時也否認有涉及其他校園或任何竊盜案件。

檢方根據學生指述遭竊的金錢、身分證等，及警方搜索扣得3張200元面額振興券，依毀越門窗、或其他安全設備竊盜罪、侵入住宅等罪，建請法院從一重之毀越門窗竊盜罪論處；至於犯罪所得除600元振興券已發還，餘額部分宣告沒收，如於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

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