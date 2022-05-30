17歲少女手機被70歲嬤撿到　約碰面卻苦等不到人...結局超展開

▲17歲少女手機被70歲婦人撿到，相約交還卻等不到人，在捷警幫忙下，2人終於碰面。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一位家住岡山的17歲林姓少女搭乘捷運時，不小心弄丟手機，之後接到一名70歲的婦人來電表示有拾獲，2人相約在「左營站」碰面將手機交還。但少女苦等多時卻未見到婦人，在高捷警的協助下，才意外發現，少女跟婦人都在左營站，但1人在捷運站、1人在高鐵站互等，2人碰面後當場開心擁抱、道謝。

29日中午12點45分許，高雄捷運警察在捷運「左營站」執行巡邏勤務時，見正有位女孩與捷運服務台站務人員交談當中，但神情顯得相當無助，立即上前了解關心。

原來一個小時前，少女跟朋友一起搭車去捷運「凱旋站」時，不慎把手機遺落在捷運車廂座位上，後經請朋友撥打手機電話後，手機被一名70歲曾姓婦人拾獲。2人相約在「左營站」碰面將手機交還，但少女在捷運「左營站」服務台等候已逾半小時，仍未見曾女前來，焦急的向站務人員求助。

▲17歲少女最後順利拿回手機，對於員警協助與幫忙表示相當感謝。（圖／記者賴文萱翻攝）

後經員警再行撥打少女手機號碼後，手機有通但沒人接，在持續撥打電話下，手機終於接通。原來拾獲手機的曾姓婦人，在高鐵「左營站」服務台苦等，但等候多時卻沒人來詢問，眼見搭乘的高鐵列車時間將屆，正要準備前往月台搭車時，就接到員警的來電。

經員警陪同女子前往高鐵左營站「左營站」與曾女碰面，確認就是少女所遺失的手機無誤，兩女當場開心擁抱、道謝，同時也對於員警協助與幫忙表示相當感謝。



捷運警察隊提醒，高雄捷運設有「遺失物中心」，如有遺失物品或拾獲遺失物時，可向捷運站服務台站務人員洽詢。