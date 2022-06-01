快訊／今本土+88247！各縣市分佈曝　3縣市破萬例

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供））

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增88,247例本土個案、122人死亡。本土個案以新北市14,894例最多，其次則是台中11,511例、高雄11,499例、桃園9,568例、台南7,634例和台北7,480例。

今日新增88,247例本土病例，為42,365例男性、45,861例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,894例)、臺中市(11,511例)、高雄市(11,499例)、桃園市(9,568例)、臺南市(7,634例)、臺北市(7,480例)、彰化縣(4,852例)、屏東縣(3,177例)、新竹縣(2,527例)、新竹市(2,008例)、苗栗縣(2,008例)、雲林縣(1,852例)、宜蘭縣(1,622例)、南投縣(1,496例)、花蓮縣(1,493例)、基隆市(1,423例)、嘉義縣(1,226例)、臺東縣(902例)、嘉義市(677例)、澎湖縣(215例)、金門縣(131例)、連江縣(52例)，相關疫情調查持續進行中。

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▲6/1新增病例。（圖／指揮中心提供）



另外，今日也新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。

而針對邊境鬆綁，指揮中心目前還未透露相關規劃，但今天機場落地採檢從鼻咽PCR改成唾液篩檢，旅客不需在現場等到PCR結果，可先到安排好的檢疫處所進行檢疫。